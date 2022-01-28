墜樓重考生今告別式 父母傷心揭原因

參加今年學測陳姓重考生選擇在母校考場墜樓結束短暫20歲生命，今天上午是陳生的告別式，寒風瑟瑟中，同學、師長及親友到場送他最後一程；陳母指出，兒子就讀警專時與學校護理師發生糾紛，兒子衝動打了護理師2巴掌遭提告，對方要求60萬元民事賠償，家境清寒的陳家那裡付得起，兒子萬念俱灰下才會輕生。

陳生父母不滿校方沒有積極協助，為什麼不給兒子一個機會？兒子已過逝，2天前對方來電表示願將和解金降為10萬元，令他們情何以堪？只好求助立委，沒想到對方律師來電改口說是她聽錯，並沒有要和解金，要求他們不要找立委，更不可找媒體投訴。

本月21日學測首日在嘉義某高中試場發生陳姓重考生墜樓意外，送醫不治，由於正值學測首日剛結束，現場還有不少考生，校方低調處理並緊急安撫其他考生情緒，但重考生死亡的消息，仍快速傳播，議論紛紛是不是重考壓力等各種傳言而出。

今天是陳生的告別式，記者關心陳家現況，對於外界的揣測陳母說出兒子輕生的真相；她說，兒子去年考上警專順利入學，因胃不舒服到醫務室，但吃藥後沒有改善，再向林姓護理師反應，希望換個醫師改藥方，但林姓護理師反而大聲斥罵「之前來過一次，幹嘛還要來」，「吃我們的藥沒有那你還來做什麼？」，見兒子不願意離去大聲斥喝「你給我起立」，兒子一時情緒失控打了對方2巴掌。

校方雖然有召開調查，但只讓兒子講2分鐘就結束陳詞，結果就被提告，事後他們陪著兒子北上向這護理師道歉，希望給年輕人一個機會，對方只是冷冷地說，這並不是她所能決定。

陳母表示，兒子國中時就有情緒障礙症狀，校方為什麼不多聽些兒子的心聲。

她說，對方提起刑事附帶民事賠償，開庭日是在學測前的18日，兒子出庭回來後一直哭著說，對方提出賠償60萬元才能和解，兒子就一直哭，他們也不知道怎辦？60萬是天文數字，根本負擔不起。

陳母表示，兒子已過世，2天前對方律師來電表示願將和解金降為10萬元，她氣得說要對方去陰間找兒子要！無助之下找立委幫忙，昨天律師打來電話說是她聽錯了，並沒有要和解金要求陳母不要再找立委，更不要找媒體投訴。

記者和立委邱顯智取得聯絡，他表示，是在1月21日學測那天下午2點40幾分辦公室有收到陳生的陳情內容才知道他打了警專護理師對方請求賠償的事情，於是安排法律諮詢，但都沒有回信，事後校方才告知原來陳情人就是墜樓的陳生。

邱顯智表示，有向警專了解整個事情，為什麼去年9月29日發生這事情後，校方怎麼沒有積極協助雙方，校方表示，事件發生後陳生就回南部，後來護理師提出訴訟校方也就沒有再進一步處理。

據他了解，今年1月18日開庭，對方律師就提出60萬附帶民事訴訟，可能陳生當庭就嚇到了加上沒有足夠法律常識，以為一定要賠償這麼多錢，回家後一直哭。對方律師表示，直到法庭上陳生都沒有向護理師道歉。

邱顯智認為，陳生打護理師固然不對，校方沒有派員到陳家了解狀況，也沒有試著幫忙讓雙方能夠心平氣和化解，這方面值得檢討，畢竟這結果是條性命。他說，有關於2天前向陳家要求10萬元和解金，對方是說沒有這回事，這部分就各說各話了。

陳父55歲、陳母58歲是重度身心障礙及中風患者，全家收入仰賴陳父打零工每月不到2萬元收入，是中低收入戶，陳生是家中獨子。

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