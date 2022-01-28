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影／小貨車失控翻車駕駛噴飛 台二線雞蛋豆腐散落一地

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市台二線往基隆方向12.4公里，今天下午3點40分，一輛載運雞蛋、豆腐的小貨車，失控撞上路中護欄翻車，由於撞擊力道強大，駕駛撞破前擋風玻璃飛出車外，雞蛋、豆腐散落一地，救護車趕至將駕駛送醫，尚有意識。

瑞芳交通分隊長朱家豪說，台二線往基隆方向12.4公里，今天下午3點40分，一輛載運雞蛋、豆腐的小貨車，失控撞上路中護欄翻車，警方到場時駕駛躺在分隔島，意識還清楚，詳細肇事原因還要調查釐清。

瑞芳警分局調查，由於撞擊力道強大，雞蛋、豆腐散落一地，小貨車後方車廂整個都爆開，十分誇張。駕駛應該是從車門噴飛出去，車門變形很嚴重。受車禍影響，單線通車，到下午4時42分拖吊完畢，恢復雙向通車。

小貨車失控翻車駕駛飛出，台二線雞蛋豆腐散落一地。記者游明煌／翻攝
小貨車失控翻車駕駛飛出，台二線雞蛋豆腐散落一地。記者游明煌／翻攝
小貨車失控翻車駕駛飛出，台二線雞蛋豆腐散落一地。記者游明煌／翻攝
小貨車失控翻車駕駛飛出，台二線雞蛋豆腐散落一地。記者游明煌／翻攝

雞蛋 瑞芳

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