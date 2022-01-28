影／小貨車失控翻車駕駛噴飛 台二線雞蛋豆腐散落一地

新北市台二線往基隆方向12.4公里，今天下午3點40分，一輛載運雞蛋、豆腐的小貨車，失控撞上路中護欄翻車，由於撞擊力道強大，駕駛撞破前擋風玻璃飛出車外，雞蛋、豆腐散落一地，救護車趕至將駕駛送醫，尚有意識。

瑞芳交通分隊長朱家豪說，台二線往基隆方向12.4公里，今天下午3點40分，一輛載運雞蛋、豆腐的小貨車，失控撞上路中護欄翻車，警方到場時駕駛躺在分隔島，意識還清楚，詳細肇事原因還要調查釐清。