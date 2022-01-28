男子酒駕肇逃連撞5車3人傷 警依公共危險罪送辦

花蓮縣吉安鄉一名宋姓男子，昨晚駕車在吉安鄉中正路連續擦撞2輛小客車後，涉嫌肇事逃逸，開了1公里多逃到昌隆2街口，再連撞3輛小轎車才停下，宋男頸椎挫傷，另有一對朱姓母女身體擦挫傷，均送醫救治。警方測出宋男酒測值0.33超標，今依刑法公共危險罪送辦。

58歲宋姓男子供稱，因自己不好睡，有服用安眠藥習慣，昨晚入睡後被吵醒，乾脆起床出門吃宵夜，喝了一小瓶米酒，之後頭腦就昏昏沉沉，連怎麼開車都不記得。

吉安警分局交通組巡官謝德融表示，昨晚10時許接獲報案，在吉安鄉中正路1段發生酒駕肇逃交通事故，立即趕到現場調查。發現宋姓男子駕駛自小客車，沿中正路南往北方向行駛，先擦撞一輛自小客車，他倒車又撞到一輛計程車及電箱，仍沒停下，再往仁里3街逃逸。

接著宋男沿中山路轉進吉興路1段，在昌隆2街口撞擊對向1部自小客車，造成車上朱姓母女身體擦挫傷，接著再擦撞兩輛停在路旁的小客車，終於停下，宋男和朱姓母女均被送醫。

農曆春節連假將屆，吉安警分局表示，連假親友聚餐難免小喝兩杯，再次呼籲飲酒切勿開車，應確實建立「指定駕駛」及「代叫計程車」的觀念。