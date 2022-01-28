快訊

北市2.5級警戒餐廳有條件內用 柯文哲：12歲以下不限

分析391名Omicron確診個案 羅一鈞提醒勿用「一症狀」判定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子酒駕肇逃連撞5車3人傷 警依公共危險罪送辦

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉一名宋姓男子，昨晚駕車在吉安鄉中正路連續擦撞2輛小客車後，涉嫌肇事逃逸，開了1公里多逃到昌隆2街口，再連撞3輛小轎車才停下，宋男頸椎挫傷，另有一對朱姓母女身體擦挫傷，均送醫救治。警方測出宋男酒測值0.33超標，今依刑法公共危險罪送辦。

58歲宋姓男子供稱，因自己不好睡，有服用安眠藥習慣，昨晚入睡後被吵醒，乾脆起床出門吃宵夜，喝了一小瓶米酒，之後頭腦就昏昏沉沉，連怎麼開車都不記得。

吉安警分局交通組巡官謝德融表示，昨晚10時許接獲報案，在吉安鄉中正路1段發生酒駕肇逃交通事故，立即趕到現場調查。發現宋姓男子駕駛自小客車，沿中正路南往北方向行駛，先擦撞一輛自小客車，他倒車又撞到一輛計程車及電箱，仍沒停下，再往仁里3街逃逸。

接著宋男沿中山路轉進吉興路1段，在昌隆2街口撞擊對向1部自小客車，造成車上朱姓母女身體擦挫傷，接著再擦撞兩輛停在路旁的小客車，終於停下，宋男和朱姓母女均被送醫。

農曆春節連假將屆，吉安警分局表示，連假親友聚餐難免小喝兩杯，再次呼籲飲酒切勿開車，應確實建立「指定駕駛」及「代叫計程車」的觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宋姓男子涉嫌酒後駕車，連撞5台車肇逃，還把電箱撞壞，連同他在內3人受傷送醫，宋男也被依法送辦。記者王燕華／翻攝
宋姓男子涉嫌酒後駕車，連撞5台車肇逃，還把電箱撞壞，連同他在內3人受傷送醫，宋男也被依法送辦。記者王燕華／翻攝
宋姓男子涉嫌酒後駕車，連撞5台車還肇逃，連同他在內3人受傷送醫，宋男也被依法送辦。記者王燕華／翻攝
宋姓男子涉嫌酒後駕車，連撞5台車還肇逃，連同他在內3人受傷送醫，宋男也被依法送辦。記者王燕華／翻攝

吉安 計程車 連假

延伸閱讀

25歲男3度酒駕 檢駁易科罰金發監執行

春節9天連假預計爆車潮 警政署通令加強疏導防酒駕

影／南投酒駕男拒檢催油門逃逸 轉角撞車被警逮捕

酒駕社勞人殯館生命關懷 洗屍檯清潔服務4小時

相關新聞

男子酒駕肇逃連撞5車3人傷 警依公共危險罪送辦

花蓮縣吉安鄉一名宋姓男子，昨晚駕車在吉安鄉中正路連續擦撞2輛小客車後，涉嫌肇事逃逸，開了1公里多逃到昌隆2街口，再連撞3...

春節9天連假預計爆車潮 警政署通令加強疏導防酒駕

農曆春節9天連假，預計大量返鄉、旅遊車潮將湧入國道、觀光風景遊樂區及宮廟；警政署通令加強疏導交通與防制酒駕，提醒民眾喝酒...

影／待轉險變待撞 遭大車貼身擦過騎士爆粗口

近日臉書一段行車紀錄器畫面引發網友熱議，台南市西濱公路與中華北路一段78巷路口，一名機車騎士欲兩段式左轉，騎至機車待轉區...

過年前尋回失散40年親弟 婦人感動流淚頻向員警感謝

桃園中壢43歲的劉姓婦人，父母因家貧且生5個子女，因此將2年幼弟弟送養，其中1位已成功聯繫上，為最年幼的弟弟尋了多年仍無...

台南首座區間測速系統今天啟用 防制182線公路飆車

182線台南龍崎路段常有重機高速壓車過彎、經常肇事；警方設置第一部「區間測速」系統完工後卻因交通部喊停閒置一年多、事故頻...

圓老父心願 員警不放棄從報修機車尋獲失蹤兒返家團圓

台南學甲分局將富派出所警員莊俊華接獲轄區侯姓父親報案，希望協尋行蹤不明的兒子能返家團圓，莊員主動出擊從一部小貨車載的待修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。