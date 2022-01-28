中央地方不同調 隔離男：拚過搶商機 沒拚過全店送隔離

高雄市今天新增7例確診個案，其中4例與高港群聚相關，匡列隔離時陰轉陽，另3例則是一家三口出遊宜蘭，母親與5歲10歲小孩染疫。

疫情持續燒，高雄截至26日下午4點，居家隔離管理人數已達1525人，匡列對象不少是與確診者在餐廳足跡重疊，高雄40多歲黃姓居隔男子說，中央沒有禁止餐廳內用，甚至不強制設隔板，許多民眾不知道的是，縣市政府隔離標準已悄悄變嚴格，即使跟確診者「沒有同時」在餐廳用餐，都有可能跟他一樣被地方政府抓到旅館隔離。

黃姓男子昨天被市府安排住進防疫旅館，他感嘆說，中央、地方對防疫強度不同調，某方面來說，這種政策也挺符合台灣人的賭性，比起餐飲業績掉個6成、8成的統一禁止內用政策，不如來個過年大樂透，拚過了搶到大商機，沒拚過就是全店送隔離。

黃男回顧說，在高雄omicron第一個案例公布前3天、1月17日，南部看來風平浪靜，他幫自己安排一頓「生日餐」，選在左營區、三民區交界一家日料餐廳吃飯，事隔10天後，看新聞得知有確診者在他進入餐廳的半個多小時前離開。他機警地立刻買快篩試劑篩檢，正鬆一口氣時，手機瘋狂響了好幾通，原來是高雄市衛生局人員來電。

透過實聯制線索，疫調人員聯繫告知黃男，因為他與確診者在餐廳足跡重疊，要求他配合篩檢隔離，也提醒他「你現在不要再出門，你有幾小時可以收拾行李，接下來要載你去隔離，隨時注意電話。」

黃男說，本來想問自己沒跟確診者同時用餐，符不符合密切接觸者定義等規範，冷靜一想還是尊重地方政府專業裁量，就默默地把自己關回房間打包行李。衛生局人員告訴他，半夜也有可能來電，隨時要準備接電話，那段時間他持續處於神經緊繃狀態，淺眠到每1、2個小時就出現電話幻聽，眼看著高雄成群成群的人被接走，內心只祈禱快點輪到自己。

熬了16個小時，到27日上午11點多，防疫計程車終於來接人，距離足跡重疊日邁入第11天。黃男坐上防疫計程車後，司機載他到世運的得來速做PCR，不用下車就能執行採檢，接著將他送往防疫旅館，是一家市中心的小商旅。

黃男形容，防疫旅館環境簡單乾淨，小餅乾、茶包、衛生紙、備品等等這類旅館的基本條件都有，還附上15瓶大礦泉水、2小瓶酒精，因為過了中午用餐時間，他用熊貓點外送餐飲，旅館也立刻幫忙送到門外，相當貼心。

「一切安好，只是要在防疫旅館過年了！」黃姓男子說，他對被隔離沒什麼不滿或哀怨，防疫就是如此，只覺得過年不能在家，實在對不起爸媽，爸媽則提醒他「在防疫旅館閉關期間別吃太多，別隔離後胖了一圈」。