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假交友投資詐騙兼洗錢 警逮22人送辦

中央社 / 台北28日電

陳姓女子等人透過交友網站以假交友投資詐騙民眾，38人受害，其中1名食品業小開遭騙750萬元。警方發現，陳女等人涉詐騙兼洗錢，循線逮捕陳女等22人送辦。

刑事局國際刑警科偵二隊長蘇立琮今天在記者會表示，接獲線索，有詐騙集團藏匿台中地區，以36歲陳姓女子等人涉嫌，陳女透過假交友投資詐騙民眾，並由34歲翁姓男子等人協助洗錢。

警方查出，陳姓女子招攬女子或男子當詐騙集團成員，透過知名交友軟體隨機找被害人，被害人上鉤後，平時就噓寒問暖，還會上傳關懷錄音檔，讓被害人卸下心防。

警方說，陳姓女子等人會鼓吹被害人加入投資外匯、期貨網站，被害人匯款後，要求拿回賺取費用，陳女等人就立即封鎖，自民國109年至去年底，共38人受害，詐騙總金額達新台幣5889萬元。

警方指出，1名36歲男性被害人，是北部某食品業二代，在交友軟體被陳姓女子旗下成員搭訕，以投資外匯期貨詐騙，被害人會接到對方錄音問候，實際卻從未見面，被害人投入約750萬元，想取回費用時，才知遭騙。

刑事局循線逮捕陳姓女子等人到案，日前掌握翁姓男子等人住所，前往台南逮人，查獲59萬餘元、高級轎車及機車等物。警詢後依詐欺等罪嫌把陳女等人移送彰化地檢署偵辦。

警方掌握陳姓女子背後有2名男主嫌，2人日前逃往東南亞國家，將持續循線偵辦。刑事局呼籲，網路交友應謹慎，若對方提及借錢、投資等可能為詐騙。

詐騙集團 外匯 交友軟體

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