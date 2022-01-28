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過年前尋回失散40年親弟 婦人感動流淚頻向員警感謝

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢43歲的劉姓婦人，父母因家貧且生5個子女，因此將2年幼弟弟送養，其中1位已成功聯繫上，為最年幼的弟弟尋了多年仍無音訊，加上過幾天要過年了，想團員的心情不言而喻，因此鼓起勇氣請市議員劉安祺協助，費時2天經比對確認為弟弟現家住嘉義，今上午於中壢警分局視訊尋親，劉婦留下感動的淚水，並感謝員警的熱心協助。

劉婦與丈夫閒聊時，吐露小時候住在龍潭，父母親生5個小孩，出生時將2位男嬰送給他人收養，其中1位已相認，另1位則送給住家對面夫妻收養，劉婦10歲時舉家搬離龍潭就再也沒有見到當時3歲的弟弟，歷經40多年，還是想知道弟弟過得好不好

劉婦丈夫一心想幫太太圓夢，協助苦尋多年均無所獲於是向劉安祺求援，希望春節前能讓太太見著弟弟，過個好年；劉安祺便向中壢警分局請託，員警依據提供的年齡、姓名及當時養父母姓名等資訊找尋，不過因時隔40年，且資訊過少協尋難度相當高，員警硬著頭皮試試，依所提供資料不斷交相比對，於昨日發現住在嘉義縣的36歲陳姓男子有些符合。

分局立即協請嘉義縣中埔分局大埔派出所前往陳男居住地查訪，陳男家人表示確有此事也提供電話號碼，經雙方同意於今日10時在中壢分局禮堂利用視訊歡喜相見。

劉婦原想要再過年前尋回應是不可能的事，當接到分局電話時感到驚訝，今視訊時流下感動的淚水，看到思念已久的弟弟一切都好，自己也就安心了，並不斷感謝分局的熱心協助，完成她多年的心願，現場相當溫馨。

劉婦回憶說到，當時弟弟要被帶走時，家人還帶當時3歲的弟弟至國小讓她見最後一面，學校廣播要她到校門口，天真的她壓根也想不到這會是跟弟弟的最後一次見面，只開心家人當時留了300元讓她買糖吃，能找到弟弟讓她欣慰無比。

劉婦感謝民代、警察的傾力協助，讓他能在過年前尋回親弟。記者翁唯真／攝影
劉婦感謝民代、警察的傾力協助，讓他能在過年前尋回親弟。記者翁唯真／攝影
劉婦今上午於中壢警分局與弟弟視訊會面，留下感動的淚水。記者翁唯真／翻攝
劉婦今上午於中壢警分局與弟弟視訊會面，留下感動的淚水。記者翁唯真／翻攝

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