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引擎室突冒煙 國道傳火燒車幸無人傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午，25歲劉姓男子獨自駕車，行經國道中山高速公路往南方向，孰料車才剛過高公局匝道口，引擎室既冒出濃煙，劉男趕緊把車停靠路肩查看，怎料，人才剛下車，車頭就竄出火舌，警消獲報迅速趕抵布水線灌救，火勢15分鐘後撲滅，所幸未波及其他路過人車，沒人受傷。

經查證，25歲劉姓男子，今天上午10時48分左右，獨自駕車行經國道1號南向34.5公里（高公局匝道），突發現引擎室冒出濃煙，他趕緊把車停靠路肩下車查看。

怎料，人才剛走到車頭處，火勢就瞬間竄燒，隨即車頭陷入火海一片。正巧，國道警巡經看見，持滅火器衝下車協助滅火，但火勢過大只好先往一旁撤去，靜等警消到場協處。

沒多久新北市消防局人車趕抵，經布水線灌救，火勢15分鐘撲滅。對此國道警呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件故障，以免造成行車危險。

今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝
今天上午國道傳火燒車，所幸國道警、消防及時趕抵灌救，未波及其他路過人車。記者曾伯愷／翻攝

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