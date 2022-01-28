警員張碩峯推廣民間設置改善監視器148支 台南評比第一
台南市永康警分局永信派出所警員張碩峯推廣鼓勵民間設置監視器，說服店家新增或調整轉向148支監視鏡頭，市警局評比第一名，局長方仰寧頒獎表揚肯定張碩峯熱心投入治安。
永康分局表示，監視器是偵辦利器，警方經費有限，政策請勤區員警鼓勵民間新增裝設、加裝鏡頭或調整監視器角度，降低治安死角，張碩峯積極深入勤區推廣獲獎，分局同事與有榮焉。
永信所長許葆鑫表示，張碩峯積極深入勤區，常到大樓管委會、學校、幼兒園預防犯罪宣導，提醒民眾最新的治安與交通重點，對預防犯罪建構監視器工作相當認真。
張碩峯表示，因體會案件發生若沒有破案，會影響民眾對治安的信心，有感於此積極鼓勵轄內商店、住家、廟宇等處增設調整監視器，還到銀樓、加油站等地拜訪並說明減少疑慮。
許葆鑫說，張碩峯吿訴大家設置監視器就像「點亮社區的眼」，一句話感動許多民眾配合，也幫忙民眾檢視現有的監視器功效、最有效角度，很多民眾都願意配合改善。
張碩峯表示，店家常以為監視器有裝就好，但其實拍攝的角度很重要，如果店家能有效與警方監錄系統互補，形成綿密的治安監控網絡，將有助於刑案的偵辦，達到防範犯罪目的。
警方指出，推廣並不容易，畢竟民眾得自行出資，但張碩峯勤區經營長期培養信任感，大部分商家願意配合，就連一般的超商、冷飲店及住家都願意裝設，還因此破獲車輛連續遭砸破車窗竊取車內財物及尋獲協尋人口案，警民合作讓轄區治安與交通更有保障。
分局長甘炎民表示，有民間監視器的支援互補，警方犯罪偵查面更有效率，在交通、為民服務將更有助益。很感謝同仁的努力，也會持續推動。
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