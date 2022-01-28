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酒醉男辱罵警察吃狗糧 遭起訴妨害公務

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名呂姓男子，2021年11月27日凌晨，在信義區吳興街內因酒醉辱罵3名員警：「不要當個廢物」、「垃圾」、「Be a dog」等語。台北地檢署調查後，日前依妨害公務罪起訴他，並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，北市一名呂姓男子，2021年11月27日凌晨0點18分，在信義區吳興街內因酒醉欲攔車攻擊他人，經民眾報案後由信義分局吳興街派出所葉姓、潘姓員警到場執行職務。

呂男對兩名員警出言辱罵：「不要當個廢物」、「養你們這些廢物」、「狗就要吃飼料」、「狗糧都幫你們兩位準備好了」、「你們兩個他媽雜碎」、「你們兩個螻蟻」、「垃圾」等語。

之後，呂男又挑釁周邊民眾，經葉姓、潘姓員警帶返吳興街派出所進行保護管束。豈料，呂男繼續對連姓員警稱：「跨三小」、「你什麼東西」、「好好領你的稅金當一條狗」、「Be a dog」等語。檢方調查後，依妨害公務罪起訴他，並向法院聲請簡易判決處刑。

北市一名呂姓男子，2021年11月27日凌晨，在信義區吳興街內因酒醉辱罵3名員警：「不要當個廢物」、「垃圾」、「Be a dog」等語。台北地檢署調查後，日前依妨害公務罪起訴他。圖／本報資料照
北市一名呂姓男子，2021年11月27日凌晨，在信義區吳興街內因酒醉辱罵3名員警：「不要當個廢物」、「垃圾」、「Be a dog」等語。台北地檢署調查後，日前依妨害公務罪起訴他。圖／本報資料照

妨害公務 北市

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