圓老父心願 員警不放棄從報修機車尋獲失蹤兒返家團圓

台南學甲分局將富派出所警員莊俊華接獲轄區侯姓父親報案，希望協尋行蹤不明的兒子能返家團圓，莊員主動出擊從一部小貨車載的待修機車，層層追蹤過濾，曾面臨線索一度中斷，但他沒有放棄，皇天不負苦心人，昨天傳來好消息，從侯的友人得知侯男行蹤順利尋獲本人，侯父得知後表達萬分感激！

據指出，侯父在今年1月初報案，指多時沒有33歲兒子的消息，他很想念兒子，希望父子能夠團聚，莊俊華認為若在春節前找到人更能成就一椿美事，他利用休假日找線索，在路上發現一部小貨車載的報修機車車牌，疑是侯男的機車，找到小貨車車主求證，但報修機車騎士不是姓侯，一度失望，後來對方說機車是向朋友借的，該名朋友告知機車車主是侯男，輾轉找到侯男，轉達父親的心願，侯男說會返家。

學甲警分局指出，莊俊華曾在3個月內尋獲失蹤多年、困難度極高的5名當事人，有些已失聯20多年，家人已不抱希望，接獲警方通知找到人時，都相當激動，莊員也曾經因協尋對象是女性，商請太太一起前往避免嚇到對方，透過找人任務也化解父母子女多年的誤會，有一名女子以為父母親和她斷絕關係，一直不敢回家，得知父母親透過警方找她多年，在警方找上門時激動大哭。

學甲警分局推薦莊俊華為「失蹤人口查尋工作績優員警」，平時熱心助人，對於查尋失蹤人口工作特別用心，莊俊華說「每逢佳節倍思親」，認為不管失蹤多久家人的掛念永遠都不會減少，「看到一家人團圓，有幸福的感覺」。