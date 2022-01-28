快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圓老父心願 員警不放棄從報修機車尋獲失蹤兒返家團圓

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南學甲分局將富派出所警員莊俊華接獲轄區侯姓父親報案，希望協尋行蹤不明的兒子能返家團圓，莊員主動出擊從一部小貨車載的待修機車，層層追蹤過濾，曾面臨線索一度中斷，但他沒有放棄，皇天不負苦心人，昨天傳來好消息，從侯的友人得知侯男行蹤順利尋獲本人，侯父得知後表達萬分感激！

據指出，侯父在今年1月初報案，指多時沒有33歲兒子的消息，他很想念兒子，希望父子能夠團聚，莊俊華認為若在春節前找到人更能成就一椿美事，他利用休假日找線索，在路上發現一部小貨車載的報修機車車牌，疑是侯男的機車，找到小貨車車主求證，但報修機車騎士不是姓侯，一度失望，後來對方說機車是向朋友借的，該名朋友告知機車車主是侯男，輾轉找到侯男，轉達父親的心願，侯男說會返家。

學甲警分局指出，莊俊華曾在3個月內尋獲失蹤多年、困難度極高的5名當事人，有些已失聯20多年，家人已不抱希望，接獲警方通知找到人時，都相當激動，莊員也曾經因協尋對象是女性，商請太太一起前往避免嚇到對方，透過找人任務也化解父母子女多年的誤會，有一名女子以為父母親和她斷絕關係，一直不敢回家，得知父母親透過警方找她多年，在警方找上門時激動大哭。

學甲警分局推薦莊俊華為「失蹤人口查尋工作績優員警」，平時熱心助人，對於查尋失蹤人口工作特別用心，莊俊華說「每逢佳節倍思親」，認為不管失蹤多久家人的掛念永遠都不會減少，「看到一家人團圓，有幸福的感覺」。

學甲警分局長蔡宗昌表示，警察能深刻體會失蹤者家屬期盼家人返家的心情，尤其在重要節日前協助失蹤人口返家團圓，更深具特別意義。

台南學甲警分局將富派出所警員莊俊華（左）在春節前夕順利找到侯姓男子，告知父親思念希望他回家團圓。記者吳淑玲／翻攝
台南學甲警分局將富派出所警員莊俊華（左）在春節前夕順利找到侯姓男子，告知父親思念希望他回家團圓。記者吳淑玲／翻攝

失蹤 父母

延伸閱讀

春節熱門景點！南鯤鯓代天府及井仔腳鹽田建議改道路線

宜蘭18人大南澳越嶺段健行 1登山客腳痛抽筋急求援

偷倒廢潤滑油入下水道 中市：將對業者開罰

桃園平鎮警助摔傷身障女送醫 楊梅警協助失蹤人口團圓

相關新聞

台積電南科18廠再傳工安意外 5工人趕工墜落兩重傷住院

台積電南科18廠再傳工安意外，五名工人今天在Ｐ6廠區一樓趕工裝置通風管線，疑天花板骨架坍塌墜落4到5公尺地面，1人昏迷、...

離職鬧得不愉快 他埋下報復「伏筆」 曾創「單日百億美金交易量」這公司被搞得虧損4千萬

台灣知名虛擬貨幣交易公司，同時是全球加密貨幣交易量前5大的「麒點科技」，巔峰時期曾創下單日百億美金交易量，沒想到短短2個月，公司突然損失4000萬，操縱這一切的背後主謀，竟是2名對公司不滿的離職工程師，台北地檢署調查後依《刑法》背信罪及妨害電腦使用罪，將2人起訴。

影／居家檢疫男子溜出門到ATM領錢 行跡可疑被查獲

30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因形跡可疑被苗栗縣竹南警...

台南首座區間測速系統今天啟用 防制182線公路飆車

182線台南龍崎路段常有重機高速壓車過彎、經常肇事；警方設置第一部「區間測速」系統完工後卻因交通部喊停閒置一年多、事故頻...

圓老父心願 員警不放棄從報修機車尋獲失蹤兒返家團圓

台南學甲分局將富派出所警員莊俊華接獲轄區侯姓父親報案，希望協尋行蹤不明的兒子能返家團圓，莊員主動出擊從一部小貨車載的待修...

台北轉運站等3處設科技執法 3月起取締違停併排

台北市交通大隊今天表示，台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，規劃取締違規停車、併排車輛科技執法設備，目前為測試及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。