台北轉運站等3處設科技執法 3月起取締違停併排

台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，規劃取締違規停車、併排車輛科技執法設備，目前為測試及宣導期，3月1日將上線執法。圖為南港車站外觀。聯合報系資料照片 台北市交通大隊今天表示，台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，規劃取締違規停車、併排車輛科技執法設備，目前為測試及宣導期，3月1日將上線執法。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，台北轉運站、南港車站為主要幹道又是轉乘交通樞紐，內湖路1段739號前因鄰近捷運站，這3處周邊常有違規停車及併排車輛，因而規劃設置科技執法取締違規車輛。

警方表示，全市已啟用科技執法地點共7處，包含高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前）、路口多功能偵測1處（鄭州及西寧路口）。

警方指出，加上新增3處科技執法地點，全市共有10處路段，將透過科技執法取締不同違規樣態。

警方表示，科技執法設備是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，例如偵測區內有車輛違停等狀況，就會自動執行蒐證，資料匯入科技執法平台後，再由員警審查、認證舉發。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰；科技執法目的是要遏止違規、促進交通順暢及防制交通事故，呼籲駕駛人遵守道路交通規則。