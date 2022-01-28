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台積電南科18廠再傳工安意外 5工人趕工墜落兩重傷住院
台積電南科18廠再傳工安意外，五名工人今天在Ｐ6廠區一樓趕工裝置通風管線，疑天花板骨架坍塌墜落4到5公尺地面，1人昏迷、送醫後恢復意識；溫姓、吳姓兩人因骨折、骨盆腰椎受傷需住院開刀，另外三人下巴等處皮肉傷、挫傷縫合包紮治療後已出院。
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）所屬5奈米製程南科晶圓18廠，先前因趕工發生至少兩件工安意外，最近又加緊施工進度，今天再度發生意外，所幸沒有人員死亡。勞安單位目前只針對發生意外場所調查，並沒有影響相關施工進度。
台南市消防局今天清晨4點20分接獲報案，台積電南科18廠5名工人墜落，附近的第4大隊與南科、新市、善化、安定、安和等分隊消防救護車前往，吳姓、31歲、32歲工人與33歲曾姓、37邱姓、42歲溫等5名工人包紮傷口後分別送麻豆新樓、安南等醫院；其中兩名傷勢較嚴重需住院開刀，因都來自高雄轉送高醫。
南科管理局表示，獲報後派員調查，五名員工於一樓天花板上安裝風管作業時自高度約4到5米處墜落，溫姓工人左手骨折、 吳姓工人骨盆骨折，兩人轉高醫治療，5送醫後意識清楚皆無生命危險。現場已勒令停工，後續將持續進行職災調查。
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