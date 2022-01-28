又見山區亂倒廢土 淡水警逮3人法辦

這周四（24日）淡水2名員警巡經三芝區土地公埔，發現一輛曳引車正在傾倒廢土，員警當場喝令制止，經三芝區公所派員到場認定違法當場扣車，帶回2名司機，通知場地負責人及地主到案說明，警詢後依《違反山坡地保育利用條例及水土保持法》移送3人法辦。

淡水警方指出，淡水警分局後厝派出所，於去年8月、11月陸續查獲2起違法案件。孰料，這月24日12時許，該所副所長劉明奕巡經北7縣道時，發現行跡詭異的曳引車，正緩緩駛進一旁的產業道路。

劉員尾後查看，赫見怪手正將曳引車後斗載運的廢土挖卸下來，他立即趨前喝令停工，並要求45歲鍾姓曳引車及26歲郭姓怪手司機，提出土石方來源及處理證明文件檢視未果。

當場通知三芝區公所及市府環保局派員趕到勘驗，認定已《違反山坡地保育利用條例及水土保持法》，且檢視曳引車裝載土方，運送及傾倒沒有防護措施，當場由環保局依法開罰，並扣車帶回兩嫌返所查辦。並通知62歲的葉姓地主、43歲許姓負責人，到案釐清案情後。