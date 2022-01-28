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影／擔憂鐵箱內裝爆裂物 原來是保全遺失的鑰匙箱

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北區太原北路上中德市場某服裝店門口騎樓，昨天中午被人放置兩個鐵箱。由於本月14日竹科工程師被人放置不明包裹在機車上，在不知情狀況下拿起包裹查看而被炸傷，附近民眾擔憂手提箱內也有爆裂物，紛紛「保持距離，以策安全」，趕緊報警處理，警到場後調閱監視器，查出是保全員遺失，裡面整齊排列著許多鑰匙，真相大白後，店家與在場民眾總算鬆了一口氣。

台中市警二分局立人派出所昨天中午接獲民眾報案，指出北區太原北路上中德市場某服裝店門口騎樓，被人放置兩個不知名鐵箱，春節前夕該市場人來人往特別熱鬧，引來店家和前往菜市場買菜的民眾議論，想到這個月才有新竹工程師被人放置不明包裹在機車上，在不知情狀況下拿起包裹查看而被炸傷，在場民眾紛紛「保持距離，以策安全」，趕緊報警處理。

警員周明儀、警大實習生陳奕蒼獲報後趕赴現場，服裝店老闆表示準備開店時就發現可疑鐵箱，擔心內有不明物體，經員警協助調閱監視器，發現原來是保全公司人員在交接班過程中，不慎遺漏的，果然由警打開兩個鐵箱確認，裡面整齊排列著許多鑰匙。

剛好市場隔壁棟大樓為同一家保全公司，馬上請保全人員聯繫公司派人將重要的鑰匙箱收回保管物歸原主，真相大白後，店家與在場民眾總算鬆了一口氣，也忍不住打趣問保全人員「你累了嗎？」，保全人員頻頻向員警道謝，否則萬一將客戶的鑰匙弄丟，後果不堪設想。

台中市北區太原北路上中德市場某服裝店門口騎樓，被人放置兩個鐵箱。附近民眾擔憂手提箱內有爆裂物，趕緊報警處理，警到場後調閱監視器，查出是保全員遺失，裡面整齊排列著許多鑰匙。圖／警方提供
台中市北區太原北路上中德市場某服裝店門口騎樓，被人放置兩個鐵箱。附近民眾擔憂手提箱內有爆裂物，趕緊報警處理，警到場後調閱監視器，查出是保全員遺失，裡面整齊排列著許多鑰匙。圖／警方提供

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