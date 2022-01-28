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桃園民宅清晨火警 獨居6旬男救出仍不治
桃園中壢今晨發生火警，69歲的林姓男子當時正在民權路上的白馬中山大樓7樓的房間內睡覺，消防人員破門進入搶救時，已懨懨一息，送往聯新國際醫院仍宣告不治，詳細起火原因由消防火調科調查中。
今清晨4時17分許，有民眾報案表示看到樓高10層的白馬中山大樓7樓有些許濃煙，趕緊報警，消防人員抵達現場立刻佈水線至7樓，敲門發現沒人應門，因此破門進入滅火及搶救，消防人員進入時發現起火的床鋪剩下些微餘火，但有濃煙，立即將臥室內的床鋪上救出林男，林男身上多處燒燙傷，送往聯新國際醫院仍回天乏術，火勢於4時35分全數撲滅。
據了解，男子獨自一人居住，現場並未有危險物品，至於為何會在睡覺時突然起火，消防火調科調查中。
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