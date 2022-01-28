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影／居家檢疫男子溜出門到ATM領錢 行跡可疑被查獲

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因形跡可疑被苗栗縣竹南警分局巡邏員警盤問查出身分，通報衛生局依規定裁罰，男子稍後也被移往集中檢疫所繼續檢疫。

竹南警分局竹南派出所長張志欽、警員鍾舜穎及周柏穎1月25日深夜執行巡邏勤務時，在竹南鎮一處郵局看見一名男子提領大量現金，神色慌張，行徑相當可疑，懷疑對方可能是詐騙集團車手，員警上前盤查，結果卻發現男子竟是居家檢疫對象。

這名男子還在居家檢疫期間，依規不得擅離指定處所，卻趁夜深人靜溜出住處，獨自徒步至郵局操作ATM提領現金，巡邏員警恰好經過，察覺有異並加以盤查，男子違反檢疫規定的行徑也被發現，員警隨後依規定通報苗栗縣衛生局，並監督男子立即返回居家檢疫住處，再三告誡防疫規定，後續並由衛生局依規裁罰及處置。

竹南警分局呼籲，目前境外及本土確診案例增多，請民眾務必確實遵守相關防疫規定，勿因一時之便或輕忽而違規，提高社區傳播風險，造成防疫破口；違反居家檢疫規定依法可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，請民眾不要以身試法，害人害己。

30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
30歲陳姓男子從大陸返台，不料在居家檢疫期間竟違反檢疫規定，趁夜間溜出住處至郵局ATM提領現金，因行跡可疑被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

衛生局 居家檢疫 郵局

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