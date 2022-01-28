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桌上德州撲克火熱 員警衝賭場26人全傻眼
高雄市警方昨天深夜查獲「德州撲克」賭場，逮捕負責人汪姓男子、沈姓女荷官等工作人員及賭客共26人，發現其中4人未配戴口罩，除依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法查辦，並函送高雄市府衛生局裁罰。
昨天深夜10點多，高雄市警新興分局在高雄市前金區長生街埋伏，趁有人進出賭場，立即一擁而上，查獲汪姓男子涉嫌主持德州撲克賭場。賭場內除了汪姓男子，另有沈姓、黃姓2名女荷官，以及另5名負責把風等工作的人員，還有18名男女賭客。
警方一進屋，就要全場人員不要動，手不能碰觸桌面，查扣賭資19萬3600元、監視器、撲克牌、籌碼及帳簿等證物。
據查，賭場用籌碼代替現金，每次由輸贏抽取5%賭資，警方連夜詢問所有涉案人，將汪與荷官等8名工作人員依賭博罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，其餘18名賭客依社會秩序維護法裁罰。
警方查緝賭場時，發現4名賭客及工作人員4名沒戴口罩，而且場內多人群聚，對於室內空間是否符合防疫二級警戒規定，將函送衛生局裁處。
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