警消春安執勤 黃敏惠送虎年小紅包

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

為確保市民春節期間安家樂業，歡度農曆新年，嘉義市警察及消防及民間協勤等單位全力投入維護治安平穩、交通順暢、為民服務及防疫宣導工作；今天晚上市長黃敏惠等人特地前往慰問，並送上虎年小紅包，期許國泰民安。黃敏惠說，春安期間安全維護有賴警方、消防及各界協勤一齊努力，讓城市安全、大家好過年。

警政署規劃從24日晚上10時至2月7日晚上24時，施行「加強重要節日安全維護工作」，也就是以往所稱的「春安工作」。

嘉義市長黃敏惠說，今晚活動的名稱很長「110年加強重要節日安全維護工作聯合宣慰活動」，這麼長的名稱正代表著大家的工作非常多、非常的辛苦，春安期間安全維護有賴警方、消防及各界協勤一齊努力，讓城市安全、大家好過年。

今年因為疫情關係嘉義市政府取消新春發紅包活動，在致贈春節慰問品後，市長黃敏惠也準備虎年小紅包一一送給勤務人員；黃敏惠說，每年嘉義市堅持要發10元的小紅包，因為10元上面有著「國泰民安」四個字，只有國泰民安大家才能繼續安居樂業，帶給每一家滿滿的歡喜、滿滿的期待，希望這個小紅包帶給大家更多安定的力量。

市長黃敏惠與市議會議長莊豐安與多位議員局處主管等人，接著陸續前往嘉義市東西區各分局、派出所、消防單位及嘉義憲兵隊等計21處勤務據點致贈春節慰問品及防疫補給袋，以激勵士氣。

市長黃敏惠（中）致贈防疫補給袋等慰問品。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠（中）致贈防疫補給袋等慰問品。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠致贈虎年小紅包給員警。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠致贈虎年小紅包給員警。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠

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