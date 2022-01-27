影／精障男揮鐵鍊砸碎救護車擋風玻璃 遭警壓制送醫

嘉義縣中埔鄉49歲林姓男子長期患有精神疾病，家人聯絡警消昨要將他強制送醫，但員警卻反遭其持鐵鍊攻擊，甚至砸碎救護車擋風玻璃，員警急忙呼叫其他派出所警網支援，最終在優勢警力壓制下強制就醫。

據了解，林男與家人同住中埔鄉隆興村，長年患有精神疾病，且常有攻擊行為，家屬昨天下午忍無可忍決定將其送醫，但擔心殃及池魚，請求5名警消和衛生所人員協助。

警方不敢大意，攜帶長盾、防彈盾及辣椒水等防護裝備隨行，林見警上前便拿出預藏鐵鍊和圓鍬對峙，員警先以言語安撫，但林二話不說持鐵鍊衝向員警，並甩動鐵鍊將旁救護車擋風玻璃擊碎，員警見狀急忙呼叫中埔和觸口派出所警網支援。

最終8名員警以優勢警力將林男壓制，隨後再派救護車將其強制就醫，所幸僅1名員警小拇指輕微擦傷無大礙。中埔分局表示，不會對林提出妨害公務罪。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，遇到目標或嫌犯具攻擊性，警方通常會先詢問家屬，使否有物品如玩偶或小動物等，能安撫對方情緒，或可請信任的親朋好友試圖與對方溝通，有效降低目標腎上腺素和攻擊性。

「非到不得已不會使用強制力」，鄭瑞隆說，強制力會將現場情勢複雜化，可能會激化對方攻擊性或引家屬不滿。 但為避免擴大傷害，有時警方使用手銬或注射等手段也可理解。