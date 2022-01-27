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中華電信內神通外鬼 辦「洗手機」變呆帳3千萬收不回

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

中華電信內部人員林女疑似自2016年至2017年起，與電信業者林男勾結，私下利用「洗手機」模式牟利。中華電信發現報警自清，今由黑金組檢察官黃筱文指揮刑事局、檢察事務官，兵分三路前往新北市中和區、宜蘭縣五結鄉與中華電信新北營運處等處搜索，查扣相關證物，並通知林男、林女到案說明，訊後林女請回，林男仍在複訊中，全案朝詐欺罪嫌偵辦中。

檢警調查，林女與林男內神通外鬼，先由林男創立空殼電信公司，再利用人頭向中華電信申辦數百隻門號後，以企業購機優惠搭配騙走數千支iPhone 6s手機，再將手機轉售，即俗稱「洗手機」，造成中華電信有3千多萬餘元呆帳無法收回。

中華電信2018年發現該筆呆帳主動報警，檢方今指揮刑事局兵分三路搜索，查扣相關文書、手機等物證，但因騙來手機均已販售，並無查扣贓物，並通知林女、林男到案說明，複訊後林女請回，林男目前仍正在訊問中。

中華電信傳有內部人員內神通外鬼，利用「洗手機」騙走上千支iPhone 6s手機，造成呆帳3千多萬餘元收不回。中華電信／提供
中華電信傳有內部人員內神通外鬼，利用「洗手機」騙走上千支iPhone 6s手機，造成呆帳3千多萬餘元收不回。中華電信／提供

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