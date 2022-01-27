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嘉市警局婦幼隊副隊長行車糾紛遭毆 警函送4人

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局婦幼隊張姓副隊長，日前疑與民眾發生行車糾紛，遭對方撂人圍毆，警方據報處理才知道是自己人被打，張姓警官因傷勢不重，不願追究，但嘉義市警方追查後，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將涉嫌打警官的4名嫌犯函送法辦。

嘉義市警察局副局長黃益三表示，市警局張姓副隊長在本月25日上午8時50分許與胡姓民眾在嘉義市保安四路發生行車糾紛，雙方下車理論，結果胡男又召集洪姓、李姓、楊姓3名友人到場助威，張副隊長不敵4人被毆打，警方接獲現場民眾報案後到場處理才發現有同仁與人發生糾紛，協助傷者就醫，將4名涉嫌打人的嫌犯帶回派出所偵辦，當時張副隊長因傷勢不重，沒有提出告訴。

然而警方了解後，認為並非一般的行車糾紛，於是昨天把相關人等完成偵訊程序，將胡男等4人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌函送法辦。有媒體接獲投訴指出該案被「吃案」，連路口監視器畫面也不見了。

對此，黃益三強調，張副隊長事發時並未表明自己的警察身分，雙方沒有車損，頭部有些瘀傷，因傷勢不重，沒有追究。路口監視器畫面都有保留，本案依法函送偵辦，沒有吃案情形。

嘉義市警察局副局長黃益三對外說明案情。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警察局副局長黃益三對外說明案情。記者李宗祐／翻攝

嘉義 警察 監視器

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