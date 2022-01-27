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幼時目睹鄰居家遭火焚 她長大當消防員救災

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市消防局近期迎接109年特考班新血，其中第一大隊大有分隊隊員韓宇馨從小立志當消防員，加上學習劍道多年背景養出專注洞察力，她也不畏於體型嬌小，內心有著不輸人的拚鬥精神，對於打火、救護充滿熱忱，未來將跟隨資深學長姐投入火場救援，一展心中多年目標。

韓宇馨高中畢業報考109年消防特考班，今年1月21日分發至大有分隊，她分享自己想當消防員的動機，是來自小時候曾目睹住家對面失火，正當鄰居慌張撤離、逃難之際，趕到場的消防員卻是反其道而行，靠著專業分工、熟練技術，不諱火煙入室搶救。

因消防員救災救人的毅力讓韓心生敬佩，有別於他人投身公職是求穩定收入，她則立志要成為和當年眼中的打火英雄一樣，在別人面臨災難時施以援手相助。

韓也說，後來到消防署訓練1年期間，因為疫情影響壓縮上課時間，救助訓從每天清晨6點持續至晚上11點，中間也只有2小時休息、30分鐘吃晚餐，緊密又精實課程讓她成長許多，至今也留下深刻印象。

她也分享自己最害怕針頭，但救護訓練中有項「IV注射」，目的在於遇到失血過多、遭長時間壓傷患者，要給予注射生理食鹽水維持機能運作，但自己過去連看到針頭都會顫抖，花了許多心力才克服能幫人打針。

由於桃園市消防局內部規定，新分發人員半年內不能進入火場，僅能在外操作消防車、佈線等後勤工作，而韓宇馨從小學三年級起就開始學習劍道，她培養出敏銳的洞察力，有助於消防訓練上專業技巧，近期開始將跟隨學長姐磨練技能，盼將來達到自己心中消防員的目標。

韓宇馨從小立志當消防員，今年分發到大有分隊，將跟隨學長姐學習救災救難技術。圖／消防提供
韓宇馨從小立志當消防員，今年分發到大有分隊，將跟隨學長姐學習救災救難技術。圖／消防提供
韓宇馨從小立志當消防員，今年分發到大有分隊，將跟隨學長姐學習救災救難技術。圖／消防提供
韓宇馨從小立志當消防員，今年分發到大有分隊，將跟隨學長姐學習救災救難技術。圖／消防提供

消防員 桃園 患者

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