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宜蘭18人大南澳越嶺段健行 1登山客腳痛抽筋急求援

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣民間團體18人今天相約到大南澳越嶺段健行，下午2點多下山途中，其中63歲高姓男子腿部抽筋、左腳麻痛無法行走，同行山友趕緊報案求援。消防人員獲報入山後，以捲式擔架將高男搬運下山，並送往羅東博愛醫院救治。

宜蘭縣政府消防局今天下午2點11分獲報，登山團體一行12男、6女今天攀登大南澳越嶺段，從北口往南口，預計前往蘇澳鎮朝陽社區的下山途中，高姓男子在南口2公里發生腿部抽筋、左腿麻痛無法行走等身體不適。

消防局隨即派遣2車、4名消防人員、1位役男，以及義消6人前往救援，下午2點43分抵達入山口，半小時後接觸到意識清楚的高男，並以捲式擔架將人搬運下山，送往醫院治療，其他同行登山客則自行下山返家。

消防局呼籲，民眾登山應了解自身對山域的適應程度再上山，登山時補充水分、電解質，並備妥相關登山器具、裝備。民眾登山前可下載消防署119報案APP，若遇山域意外事故能以此報案，將有助於消防人員掌握正確地點。

宜蘭一行18人今天相約到大南澳越嶺段健行，其中1名男子腿部抽筋、左腳麻痛無法行走。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭一行18人今天相約到大南澳越嶺段健行，其中1名男子腿部抽筋、左腳麻痛無法行走。圖／宜蘭縣政府消防局提供
消防人員今天獲報入山，以捲式擔架將身體不適的高姓登山客搬運下山後送醫。圖／宜蘭縣政府消防局提供
消防人員今天獲報入山，以捲式擔架將身體不適的高姓登山客搬運下山後送醫。圖／宜蘭縣政府消防局提供

南澳 宜蘭

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