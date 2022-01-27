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暴力男不願分手 西門商圈旁當街拖行女友10公尺

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

44歲余姓男子因不願與50歲黃姓女友分手，昨早10時許在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女，誇張行徑引來民眾關注，報警處理，余男才停止暴行，警方介入後將雙方帶返警所，詢後依強制罪嫌將余男送辦。

警方調查，余男、黃女是情侶關係，黃女近期不堪余男脾氣暴躁，遂提出分手，未料余男不願分開，更加暴力相向，昨早10時許兩人在萬華區成都路上爆發口角，余男出手拉扯黃女外衣，致黃女跌倒在地，仍當街拖行黃女，讓她在粗糙的柏油路上摩擦，一路拖行約10公尺，最後黃女連外套都被扯掉。

余男光天化日之下在人潮密集的西門町商圈旁施暴，很快引來路過民眾報警處理，轄區西門町派出所員警到場後制止余男，並將兩人帶回警所釐清案情，警方詢後依強制罪嫌將余男送辦，同時協助黃女通報家暴、申請保護令。

警方呼籲，民眾遇有糾紛，應理性溝通，勿以暴力方式解決問題，若有不法，警方定將究辦。

余男在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女。記者李隆揆／翻攝
余男在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女。記者李隆揆／翻攝
余男在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女。記者李隆揆／翻攝
余男在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女。記者李隆揆／翻攝

西門町 分手 情侶

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