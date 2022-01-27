違規囤放逾三百公斤爆竹 樹林香鋪店恐吃30萬元罰單

別違法囤放爆竹煙火！新北市樹林區一家香鋪店，日前遭人檢舉囤放大量爆除煙火，新北市消防局第五救災救護大隊獲報，派員前往稽查取締，果然發現該店違法囤放40箱總重334公斤的爆竹煙火，依法沒入開單裁處。

新北市消防局第五救災救護大隊表示，上周六（22日）傍晚5時許，接獲線報位於樹林區日新街一間香鋪店內，疑有囤放大量爆竹煙火，立即派員前往查察取締。果見該香鋪店內囤放約40箱的一般爆竹煙火。

經全數查扣，帶回秤重竟重達334公斤、總火藥量68公斤，依違反《爆竹煙火管理條例》第22條第1項，場所未依規定投保公共意外責任險之規定；爰依同條例第28條第1項、第32條之規定逕以沒入舉發。香鋪店老闆恐吃上6萬元以上30萬元以下罰鍰。