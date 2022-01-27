快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規囤放逾三百公斤爆竹 樹林香鋪店恐吃30萬元罰單

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

別違法囤放爆竹煙火！新北市樹林區一家香鋪店，日前遭人檢舉囤放大量爆除煙火，新北市消防局第五救災救護大隊獲報，派員前往稽查取締，果然發現該店違法囤放40箱總重334公斤的爆竹煙火，依法沒入開單裁處。

新北市消防局第五救災救護大隊表示，上周六（22日）傍晚5時許，接獲線報位於樹林區日新街一間香鋪店內，疑有囤放大量爆竹煙火，立即派員前往查察取締。果見該香鋪店內囤放約40箱的一般爆竹煙火。

經全數查扣，帶回秤重竟重達334公斤、總火藥量68公斤，依違反《爆竹煙火管理條例》第22條第1項，場所未依規定投保公共意外責任險之規定；爰依同條例第28條第1項、第32條之規定逕以沒入舉發。香鋪店老闆恐吃上6萬元以上30萬元以下罰鍰。

對此，第五救災救護大隊長鄭向晃提醒，爆竹煙火販賣業者不要心存僥倖，為圖謀營業利益而非法囤積煙火於住宅區，忽視公共安全，一旦發生火災公安危險，將造成無法挽回的遺憾。

新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第五救災救護大隊，於樹林區一家香鋪店，查扣重達334公斤、總火藥量68公斤一批煙火依法沒入。記者曾伯愷／翻攝

公安 火災

延伸閱讀

影／樹林男一年半酒駕3次 這回慘了！扣車吊照罰18萬

「消防陳冠希」報到！ 曾當童星同台天王今抱熱血當勇消

澳馳援軍艦爆染疫 仍將停靠東加零接觸卸貨救災

澳洲軍艦官兵染疫 馳援東加救災任務受阻

相關新聞

宜蘭18人大南澳越嶺段健行 1登山客腳痛抽筋急求援

宜蘭縣民間團體18人今天相約到大南澳越嶺段健行，下午2點多下山途中，其中63歲高姓男子腿部抽筋、左腳麻痛無法行走，同行山...

違規囤放逾三百公斤爆竹 樹林香鋪店恐吃30萬元罰單

別違法囤放爆竹煙火！新北市樹林區一家香鋪店，日前遭人檢舉囤放大量爆除煙火，新北市消防局第五救災救護大隊獲報，派員前往稽查...

寢室不能掛衣服... 基層員警怒主管揣摩上意整天糟蹋人

嘉義市警察局長王文澤上任以來走訪基層派出所，尤其關心員警宿舍現況，但卻有基層反應局長視察太過頻繁造成基層困擾，部分主管為...

影／吵架不開心女子竟躺路中央耍賴 嚇壞駕駛

南投縣仁愛鄉清境農場青青草原路段，今下午有民眾開車經過發現有人像在耍賴似的，一動也不動的直接躺在大馬路上，所幸往來車輛速...

暴力男不願分手 西門商圈旁當街拖行女友10公尺

44歲余姓男子因不願與50歲黃姓女友分手，昨早10時許在西門町商圈旁當街拉扯、拖行黃女，誇張行徑引來民眾關注，報警處理，...

越南辣妹荷官萬元低消 移民署破獲新北流動賭場

春節將近，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲檢舉，昨天飛象過河北上，會同宜蘭專勤隊及新北市新莊警分局，在新莊查獲越南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。