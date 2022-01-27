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欠費義務人年關難過 士林分署愛心社捐贈慰問金

中央社 / 台北27日電

行政執行署士林分署今天表示，一名林姓單親媽媽積欠健保費遭移送強制執行，但執行人員發現她經濟困窘，除轉介她參加職業訓練，分署長今天也代表愛心社捐贈慰問金鼓勵林婦。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，一名林姓婦人積欠健保費新台幣4萬餘元遭移送強制執行，林婦到案表示丈夫已過世，由她一肩扛起家計，獨力扶養一對兒女，目前在早餐店工作，月薪僅約1萬8000元。

林婦說，她過去在工地工作發生意外，左眼幾乎失明，兒子、女兒目前月薪各2萬多元，一家三口租屋而居，但房東以出售房子為由，要求她們3月初搬走；她每月還須償還勞工紓困貸款，實在無法一次繳清欠費。

執行人員調查發現，林婦所言不假，早餐店發薪也極不穩定，因此協助轉介林婦至勞動部勞動力發展署參加職業訓練，另就林女左眼狀況，也協助轉介台北市政府社會局申請身心障礙鑑定，以爭取身心障礙補助。

士林分署表示，分署長莊俊仁今天前往關懷林婦，並代表士林分署愛心社捐贈慰問金5000元及2000元年菜兌換禮券，希望幫助林女暫度難關，並勉勵林女加油。

士林分署說，強力執行以實現國家債權的同時，執行人員不忘對於弱勢者伸出溫暖援手，對於社會邊緣的弱勢義務人除採取寬緩措施，更主動施以愛心關懷，協助義務人重新站起，看見希望。

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