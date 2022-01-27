不法集團載廢棄物傾倒河床 台南警凌晨巡邏逮正著

南市警局新營分局員警今天凌晨巡邏時，在急水溪堤防附近產業道路發現疑似有不法集團載運事業廢棄物至河床上傾倒，攔下1名司機，但其他涉案人已丟下車輛及機具逃逸。

台南市警察局新營分局員警告訴中央社記者，太宮派出所巡邏警網今天凌晨1時許在新營鐵線橋急水溪堤防內行水區產業道路上，發現1名男子睡在停放於道路上的自小客車，盤查後未發現不法，登記資料後讓男子離去。

警方指出，警車再往前開不久後，發現1輛正要從產業道路開到堤防外的35噸大型貨車，將駕駛車輛的林姓男子攔下盤查，林男向員警表示，車輛是用來載運農作物，但員警認為一般農田不會在凌晨1時許作業，再到附近溪畔查看時，果然發現另1輛大型貨車、1輛挖土機及載運挖土機用的板車。

警方指出，員警通報支援警力到場調查，在急水溪河床上發現大量汽車零件等事業廢棄物，不法集團疑似以大貨車載運廢棄物傾倒後，再由挖土機挖土覆蓋，但現場除了被攔下的林姓司機外，其他涉案人可能收到在產業道路自小客車上把風的人報信，已先丟下車輛與機具逃逸。

警方指出，從現場狀況初步研判，可能已有不少廢棄物被倒在附近，已向台南市政府環保局、經濟部水利署第五河川局等單位通報，循線依法偵辦。