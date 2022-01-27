寢室不能掛衣服... 基層員警怒主管揣摩上意整天糟蹋人

警政署保防組長王文澤（右一）昨天交接上任嘉義市警察局長。圖／嘉義市政府提供 嘉義市警察局長王文澤上任以來走訪基層派出所，尤其關心員警宿舍現況，但卻有基層反應局長視察太過頻繁造成基層困擾，部分主管為了讓局長有好印象，要求務必做好內務，桌上不能有水壼、寢室不能掛衣服等，令基層抱怨「揣摩上意整天糟蹋基層」。局長王文澤得知後表示，會要求所屬傳達訊息時要多思考、溝通。

有基層警員在「靠北police」臉書上留言：「火雞市局長到底夠了沒，是你的問題還是溝通上的問題，三不五時群組就說你要來看駐地及寢室內務，來一個禮拜而已群組傳了三次還四次說局長要來，桌上不能有水壺、寢室不能掛衣服，麻煩你如果是溝通上的誤會，請管好那些督察跟派出所主管，不要揣摩上意整天糟蹋基層。」底下也有留言附和「浴室必須是乾的」、「垃圾桶不能有垃圾」。

從「火雞市」推測極有可能是以火雞肉飯聞名全台的嘉義市，加上新任局長王文澤上任以來確實積極走訪轄區12個派出所關切宿舍等基層設施，這留言應該就是部分基層員警的心聲。

據了解，王文澤上任後有市議員向他反應分局的2位副分局長辦公室、寢室不成比例，竟然有副分局長的辦公室處所是借倉庫臨時窩居一處。

王文澤發現確有其事，經了解原來以前分局只有1位副分局長，如今擴編2位，辦公室不夠用才會有副分局長蹲在倉庫辦公的窘境。王文澤立即要求所屬將副分局長的辦公室都挪在同辦公樓層。也因為這事件王文澤才會想到基層走訪各派出所廳舍是否有老舊不堪用等類似問題。

對於基層在網路上的留言，王文澤說，有那位局長會去檢查基層內務？上任以來勤走基層是要了解基層心聲及其所需，不會在意這些枝節末葉的事情，會要求所屬在傳達訊息時要多思考、多溝通，了解長官實際用意，不要揣摩上意。