2麒點工程師離職前惡搞交易程式 北檢起訴背信罪

知名加密貨幣交易團隊麒點科技109年間傳出自動交易程式異常，檢警查出是陳姓、許姓工程師離職前惡搞，導致麒點損失約140萬美元，北檢今天依背信等罪嫌起訴陳、許2人。

全案起於民國109年間，麒點科技向警方報案指稱，有不明駭客入侵並繞過公司資安系統防火牆，可從遠端瀏覽近年大量研發成果和商業機密資料，恐導致公司鉅額商業損失。

案經刑事警察局會同麒點科技分析大量登入者資訊，發現一名於109年5月間離職的陳姓工程師涉有重嫌，另循線查出與陳男同日離職的許姓工程師，也涉嫌在離職前對虛擬貨幣自動交易程式動手腳。

台北地檢署起訴指出，陳姓、許姓工程師疑因不滿公司待遇，於離職前的109年5月1日、9日，各自修改自動交易程式，導致系統做出錯誤交易判斷，損害控管也失效；經麒點科技計算，自109年5月至7月間，虧損達140萬美元。

陳姓、許姓工程師到案坦承出於惡搞心態修改程式，但虧損金額應該遠遠低於140萬美元；檢察官勘驗2人通訊軟體對話紀錄，發現陳男曾指示許男修改程式後要記得刪除相關紀錄，2人離職後也談到要回公司系統觀察交易盈虧。

檢察官認為，陳姓、許姓工程師涉犯刑法背信罪、妨害電腦使用罪，今天將2人起訴。