侵占民眾拾獲鸚鵡想私養 動保員認罪獲緩刑
新北市動物保護處梁姓動保員被控把民眾拾獲的鸚鵡，想私自帶回家養，竟在救援紀錄單上記載鸚鵡「驚嚇死亡」；台北地院考量他坦承犯行，日前判刑1年6月，緩刑5年。可上訴。
判決指出，新北市動保處民國109年3月25日接獲通報指有民眾撿到1隻鸚鵡需要救援，梁男與同事出動前往救援；梁男因想帶回家中養，在救援三聯單上偽造事實，寫下鸚鵡「驚嚇死亡」等紀錄，再偽簽同事署名，而未將鸚鵡照正常程序送到動保處安置。
判決指出，動保處獸醫看到救援單後，要求梁男把鸚鵡的屍體帶回動保處檢驗，事情才曝光。梁男遭檢方起訴。
台北地方法院日前依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判梁男1年6月徒刑，緩刑5年，須支付公庫新台幣5萬元及180小時義務勞務。可上訴。
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