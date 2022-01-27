影／東港KTV酒客散場當街互毆 警快打部隊到場約制

屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨2時10分發生打架事件，有民眾將影片PO上地方社群網站，在小鎮引發議論；東港警分局說，警方獲報後啟動快打部隊，東港派出所所長吳東儒帶同11名警力到場，警方到場時已平息，未發現有人受傷，逐一詳細盤查身分抄錄資料登記後，向在場人員約制告誡，相關人員陸續離開現場。

東港警方表示，檢視民眾提供錄影畫面初步了解，打架2人酒後離開KTV店家時，在門口路上發生口角進而互毆，同行友人見狀將雙方架開，衝突未再擴大；警方已掌握相關在場人員身分，正傳訊帶案釐清中，為求慎重起見，將依查訪及調閱相關路口監視器等相關事證，將相關涉嫌人依法嚴辦，並加強該區域巡守，避免群眾鬥毆情事發生。 屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨發生打架事件，警方快打部隊到場，逐一詳細盤查身分抄錄資料登記。記者潘欣中／翻攝