快訊

詹雅雯發病至今暴瘦11公斤 右半身麻痺、行走要人攙扶

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

影／東港KTV酒客散場當街互毆 警快打部隊到場約制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨2時10分發生打架事件，有民眾將影片PO上地方社群網站，在小鎮引發議論；東港警分局說，警方獲報後啟動快打部隊，東港派出所所長吳東儒帶同11名警力到場，警方到場時已平息，未發現有人受傷，逐一詳細盤查身分抄錄資料登記後，向在場人員約制告誡，相關人員陸續離開現場。

東港警方表示，檢視民眾提供錄影畫面初步了解，打架2人酒後離開KTV店家時，在門口路上發生口角進而互毆，同行友人見狀將雙方架開，衝突未再擴大；警方已掌握相關在場人員身分，正傳訊帶案釐清中，為求慎重起見，將依查訪及調閱相關路口監視器等相關事證，將相關涉嫌人依法嚴辦，並加強該區域巡守，避免群眾鬥毆情事發生。

屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨發生打架事件，警方快打部隊到場，逐一詳細盤查身分抄錄資料登記。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨發生打架事件，警方快打部隊到場，逐一詳細盤查身分抄錄資料登記。記者潘欣中／翻攝

東港 港警 屏東縣

延伸閱讀

疑敬酒開錯包廂門 屏東KTV釀一死一傷

影／屏東KTV爆兇殺案！酒客遭砍「一刀劃到肚臍」慘死 警鎖定對象

屏東KTV命案 酒後起口角衝突釀一死一傷

影／今本土+23今年最多！ 盧秀燕夜查KTV 客喊：市長好

相關新聞

寢室不能掛衣服... 基層員警怒主管揣摩上意整天糟蹋人

嘉義市警察局長王文澤上任以來走訪基層派出所，尤其關心員警宿舍現況，但卻有基層反應局長視察太過頻繁造成基層困擾，部分主管為...

台中雙語名校師長期施暴中班半數幼兒 校方認了師停職

台中市西屯區名校「麗喆雙語學校」附設幼兒部中班家長今踢爆，全班20名幼童「半數以上」輪流被女教保員「施暴」且長達一兩年...

又是酒駕！桃園男喝爛醉翻車 上半身掛車外還呼呼大睡

桃園雷姓男子昨凌晨和朋友喝爛醉，竟不顧危險仍開車要回家，行經桃園區春日路失控自撞，整輛車還180度翻覆，民眾半夜驚聞撞擊...

女三寶環東逆向撞死重機騎士 網看影片揪出幾大疑點：超級怒

四十一歲伍姓女子前天深夜開車上北市環東大道，逆行五百多公尺撞上迎面而來的二十二歲重機騎士，對方被撞出護欄，墜落十層樓高地面，傷重不治。她供稱自己是因為「看錯導航」，發現逆向後「慢慢開」，之後被依過失致死罪嫌移送，檢方訊後以五萬元交保。

影／東港KTV酒客散場當街互毆 警快打部隊到場約制

屏東縣東港鎮光復路黃金港KTV前今天凌晨2時10分發生打架事件，有民眾將影片PO上地方社群網站，在小鎮引發議論；東港警分...

台南警方取締酒駕不手軟 最高紀錄10年被抓14次

年節期間，餐敘宴會飲酒機會增加，台南警方配合全國政策，將於明天、2月5日、6日共3日執行全市同步取締酒駕車專案，據交通警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。