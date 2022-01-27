春安開跑！高市議長到警分局慰問

高雄市警局今年重要節日安全維護工作從本月24日正式開跑，高雄市議長曾麗燕特別到前鎮警分局慰問，由分局長陳志榮代表受贈。曾麗燕特別強調，疫情期間警察同仁全力以赴精神讓人動容，感謝警察無悔付出。

昨天晚上8點多時，曾麗燕帶著高雄市警局副局長趙瑞華、保安科專員許春生等幹部，到前鎮分局慰勞警察、義警、民防等協勤民力。曾麗燕強調警察工作危險度高又日夜輪班，尤其當前新冠肺炎疫情日趨嚴峻，使得警察勤務更加繁忙。

另外，曾麗燕特別肯定前鎮警察同仁對社會治安、交通及防疫工作的貢獻及付出，並致贈3萬元的慰勞金及蛋捲。