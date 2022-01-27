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酒駕166人不准易科罰金而坐牢 矯正署：尚無超收

中央社 / 台北27日電

為遏止酒駕歪風，法務部指示各地檢署從嚴審核酒駕案，截至20日計166人不准易科罰金而坐牢。矯正署今天指出，各監所沒有超收，會落實嚴懲酒駕政策並兼顧收容人的人權。

法務部為防制酒駕行為，採取重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋等政策，經統計，截至1月20日止，不准易科罰金而發監執行人數共計166人，不予許可假釋76件，檢察官諭知緩起訴處分附命戒癮治療而執行者共計93件。

矯正署官員表示，重懲酒駕被告為國家政策，目前各監所沒有超收，如果某監所將超收會協調附近地區監所進行收容，以落實嚴懲酒駕政策並兼顧收容人的人權。

此外，官員說，對於未完成戒除酒癮處遇或成效不佳或在監行狀不良等缺乏悛悔實據者，依法嚴審而不予假釋，以符矯正目的。

還有，之前已假釋出獄者，如果在假釋期間再為酒駕犯行，基於特別預防考量，檢方則會依法審酌撤銷假釋，再度發監執行。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 假釋 法務部

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