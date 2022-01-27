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退休男3天2度要匯300萬 警直呼「阿北怎麼又是你！」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

67歲石姓男子先前誤信投資詐騙訊息，到銀行準備匯款300萬元進行投資，行員關懷提問後發覺異狀，報警處理，員警勸說下順利攔阻詐騙，未料3日後石男又回到同一銀行執意匯款，同一名員警到場時直呼「阿北怎麼又是你！」耐心勸說下又再次保住石男退休金

台北市中正一警分局表示，石男先前受詐欺訊息吸引，加入假投資LINE群組，「投資講師」誆稱投資「元宇宙區塊鏈」可有大筆獲利，石男不疑有他，去年12月21日到合作金庫城內分行準備匯出300萬元，但行員關懷提問時發現石男不斷滑動手中iPad與人聯繫，發覺有異，報警處理，轄區警方到場勸說後石男才打消匯款念頭。

未料，石男12月24日又出現在同一間銀行，執意要匯出300萬元投資款項，行員同樣報警處理，接連兩次都到場的員警一見石男又被詐欺話術洗腦要匯款，直呼「阿北怎麼又是你！」耐心說明相關詐欺手法及案例，並表示「元宇宙很厲害沒錯，但這種群組通常都是騙人的」，反問「難道你有看過投資講師本人嗎？」才終於勸退石男，保住其退休金。

警方呼籲，詐欺手法層出不窮，民眾若欲投資可諮詢國內金融機構等可信窗口，過程細節務必再三確認，以免畢生積蓄一去不復返，投資話術「短時間、低風險、高報酬」必有詐，民眾應多加留心，避免遭有心人欺騙。

石男3天內2度要匯款，員警到場時直呼「阿北怎麼又是你！」。記者李隆揆／翻攝
石男3天內2度要匯款，員警到場時直呼「阿北怎麼又是你！」。記者李隆揆／翻攝

詐欺 退休金 詐騙

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