退休男3天2度要匯300萬 警直呼「阿北怎麼又是你！」

67歲石姓男子先前誤信投資詐騙訊息，到銀行準備匯款300萬元進行投資，行員關懷提問後發覺異狀，報警處理，員警勸說下順利攔阻詐騙，未料3日後石男又回到同一銀行執意匯款，同一名員警到場時直呼「阿北怎麼又是你！」耐心勸說下又再次保住石男退休金。

台北市中正一警分局表示，石男先前受詐欺訊息吸引，加入假投資LINE群組，「投資講師」誆稱投資「元宇宙區塊鏈」可有大筆獲利，石男不疑有他，去年12月21日到合作金庫城內分行準備匯出300萬元，但行員關懷提問時發現石男不斷滑動手中iPad與人聯繫，發覺有異，報警處理，轄區警方到場勸說後石男才打消匯款念頭。

未料，石男12月24日又出現在同一間銀行，執意要匯出300萬元投資款項，行員同樣報警處理，接連兩次都到場的員警一見石男又被詐欺話術洗腦要匯款，直呼「阿北怎麼又是你！」耐心說明相關詐欺手法及案例，並表示「元宇宙很厲害沒錯，但這種群組通常都是騙人的」，反問「難道你有看過投資講師本人嗎？」才終於勸退石男，保住其退休金。