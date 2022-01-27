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台東監警抓違法白牌車 收200車資重罰10萬
春節期間保障民眾及合法計程車權益，台東監理站與警局交通隊合作，聯合稽查取締違規營業白牌車，今天在火車站抓到1輛白牌車，車主求饒無果，當場開單重罰10萬元，吊扣駕照及車牌4個月。
監理站站長洪美芳說，依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項，白牌車違規載客，可開罰10萬元至2500萬元罰鍰，並吊扣駕照及牌照，民眾千萬不要僥倖，春節期間將是執法重點。
今天上午台東監理站稽查小組會同縣局交通隊於台東火車站進行白牌車取締，發現一輛銀色自小客車疑似違規營業載客，攔查詢問後乘客坦承有付車資200元，車主雖苦苦哀求，但稽查小組仍依法開單舉發。
洪美芳呼籲民眾應選擇合法計程車，切勿搭乘違法自用車輛，白牌車未經核准，也未投保乘客險，不安全也沒有保障，一旦發生爭議恐投訴無門，得不償失。
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