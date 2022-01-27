聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北101大樓火警 地下室垃圾起火冒煙
台北101大樓地下2樓的廢棄物處理中心，今天下午近2點發生火警，消防隊趕到時工作人員已撲滅火勢，經查垃圾子車中的垃圾起火冒煙，面積約6平方公尺，未疏散大樓人員，沒有造成傷亡。
【中央社／台北27日電】
台北101昨天才因有確診者足跡而全館大清消休館1天，不料今天復業又驚傳發生火警，經查為地下2樓廢棄物燃燒所致，台北市消防局派員到場時，現場人員已自行撲滅火勢。
北市消下午1時56分獲報，指台北101地下室2樓發生火警，造成現場濃煙，立即派人車前往現場搶救，但抵達現場後，得知現場人員已自行撲滅火勢，初步瞭解為廢棄物燃燒所致，燃燒面積約6平方公尺，詳細肇因待後續調查釐清。
由於台北101購物中心4樓廣場的快閃店驚傳21日傍晚有確診者足跡，業者25日獲報後，已進行全館大清消，並於26日休館1天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言