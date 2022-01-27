台北101大樓火警 地下室垃圾起火冒煙

台北101大樓地下2樓的廢棄物處理中心，今天下午近2點發生火警，消防隊趕到時工作人員已撲滅火勢，經查垃圾子車中的垃圾起火冒煙，面積約6平方公尺，未疏散大樓人員，沒有造成傷亡。

【中央社／台北27日電】

台北101昨天才因有確診者足跡而全館大清消休館1天，不料今天復業又驚傳發生火警，經查為地下2樓廢棄物燃燒所致，台北市消防局派員到場時，現場人員已自行撲滅火勢。

北市消下午1時56分獲報，指台北101地下室2樓發生火警，造成現場濃煙，立即派人車前往現場搶救，但抵達現場後，得知現場人員已自行撲滅火勢，初步瞭解為廢棄物燃燒所致，燃燒面積約6平方公尺，詳細肇因待後續調查釐清。

由於台北101購物中心4樓廣場的快閃店驚傳21日傍晚有確診者足跡，業者25日獲報後，已進行全館大清消，並於26日休館1天。