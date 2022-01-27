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萬華警凌晨破天九牌賭場 逮負責人與賭客25人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華警分局日前獲報，萬大路上一處民宅內有人經營地下職業賭場，員警蒐證時原本查無賭博情事，年節將至卻開始有人進出；警方經埋伏蒐證，今凌晨攻堅搜索，當場查獲現場負責人及賭客等25人，查扣抽頭金16萬餘元、賭具等，詢後分別依刑法賭博罪送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方調查，該賭場承租多間空屋，平時狡兔多窟，先前在新北市四處流竄，近期年關將至，又回到台北市萬華區營賭；其門禁森嚴，入場者皆須由特定人士1對1查證身分，再由專人帶路才能入場，不僅外頭有人把風，賭場內也預留多處逃逸路線。

警方經長期蒐證，洞悉賭場運作模式後，今天凌晨2時集結大批警力突擊搜索，當場查獲52歲黃姓負責人、員工3人、賭客21人等，查扣抽頭金16萬400元、天九牌、籌碼、點鈔機、監視器等證物，詢後依賭博罪嫌將黃等4人移送台北地檢署偵辦，並依社會秩序維護法裁處21名賭客。

警方表示，年節期間警方將持續掃蕩各式賭博，近日已查獲200餘人，賭博是犯罪源頭，危害社會治安、家庭關係甚巨，呼籲民眾勿以身試法。

警方查獲現場負責人及賭客等25人，查扣抽頭金16萬餘元、賭具等。記者李隆揆／翻攝
警方查獲現場負責人及賭客等25人，查扣抽頭金16萬餘元、賭具等。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金16萬400元、天九牌、籌碼、點鈔機、監視器等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金16萬400元、天九牌、籌碼、點鈔機、監視器等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲現場負責人及賭客等25人，查扣抽頭金16萬餘元、賭具等。記者李隆揆／翻攝
警方查獲現場負責人及賭客等25人，查扣抽頭金16萬餘元、賭具等。記者李隆揆／翻攝

賭博 賭場

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