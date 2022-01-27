影／雲縣高樓救援利器全靠它 這款新型雲梯車效率3級跳

雲林縣消防局每年獲報約10件高樓住宅火警案，3樓以上就會派遣雲梯車救援，但目前現有雲梯車已使用超過25年，故障問題頻傳，即使維修仍有安全疑慮將報廢，縣府今年獲中央補助，加上縣府經費挹注，共斥資3491萬元買1部由歐洲打造的新型雲梯車，透過電腦儀控，可在120秒內升舉到最高高度50公尺，腳架伸展及平衡也只要30秒，速率提升3倍，將配置在有2棟15樓以上高樓的斗六分隊備勤。

縣長張麗善、縣議會副議長蘇俊豪、縣議員賴淑娞及斗六市長林聖爵等人，今天「試乘」驗車。張麗善笑說，雲梯車升舉速度快，「頭有點暈暈的」，不過這就代表新車效率比舊車好，能搶在黃金時間將受困高樓的人救下。

張麗善表示，50公尺雲梯車是目前縣內「最高」，其設計、設施及設備等功能，皆是最新規格，且由電腦偵測儀控，其中可向上屈折第3臂，向上舉升90度；以往從地面舉升至高點，舊車需7分鐘，新車只要2分鐘，經收梯輔助系統操作，腳架可在30秒內平衡，以利救災人員迅速掌握救援狀況。

消防局統計，全縣10樓以上高樓有57棟，其中斗六市有2棟15樓以上高樓，最高雲梯車除布建在斗六分隊，另斗六市公園分隊也有配置1部32公尺雲梯車備援；此外斗南、西螺2鎮各有1部32公尺雲梯車，虎尾、北港2鎮各有1部30公尺雲梯車。