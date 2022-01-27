大甲警分局設計的形象LOGO出爐 圖案、文字都有意義

警察自己設計的LOGO出爐，台中市大甲警分局長吳燕山和台中市大台中警察之友會大甲辦事處主任陳勝堅，為了讓員警感受年節氣氛，收到不一樣的紅包，共同設計大甲警分局形象LOGO，印成專屬大甲警分局紅包袋、徽章、紀念瓷盤，送給員警不一樣的新年禮物。

農曆新年將到，為彰顯大甲警分局地方文化特色、展現機關整體精神，大甲分局形象Logo今天公開，由分局長吳燕山和大甲辦事處主任陳勝堅共同設計，藉由形塑機關新意象，凝聚團隊向心力並提升同仁工作士氣。

形象Logo設計理念中，圓形外觀發想自海上守護神媽祖之定風珠，圖案結合「金黃色警鴿」、「警察袖招線條」及「在地農作芋頭莖葉」，其中4片芋葉象徵分局所轄大甲、大安、外埔、后里4個行政區。

文字TCPB是台中市政府警察局之英文縮寫，可與國際接軌，大器甲乘，意指有才能之人、重要之事物，「甲乘」再加乘，也可比喻大甲分局人員(甲士)、裝備；字標識著大甲分局自始優異表現，期勉員警保有榮譽心，為警察工作三大主軸─「治安、交通、服務」持續努力不懈。