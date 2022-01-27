疑變換車道不當 半聯結車國道撞轎車後衝出護欄
一名周姓營業半聯結車駕駛今天上午9時許駕車行經國道十號東向21.3公里處接近嶺口路段，疑因變換車道不當，與陳姓女子駕駛的轎車發生碰撞，陳女轎車被擠到護欄邊，周男駕駛的半聯結車衝出護欄滑落邊坡，周男輕傷送醫，現場持續排除中，詳細事故原因有待警方釐清。
據了解，周男（29歲）今天上午9時許駕駛半聯結車行經國道十號接近嶺口路段，疑因從內側車道變換外側車道未注意後方車輛，與外側車道陳姓女子（34歲）駕駛的轎車發生碰撞，陳女轎車遭撞後，車輛往內側車道轉半圈撞上中央分隔島，周男半聯結車則向右衝出邊坡護欄。
陳女轎車車頭保險桿掉落，零件四散，周男半聯結車卡在邊坡，周男自行脫困受輕傷送醫，雙方酒測值皆為0，因半聯結車較大台，工程車已到現場排除中，占用外側車道及路肩，僅開放內側車道通行，事故造成現場回堵近3公里，後續交由國道警察第五大隊田寮分隊調查處理。
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