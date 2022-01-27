溪水太急7人登山隊下撤受阻 救援遭蜂螫改空勤吊掛下山

一行7人隊伍入花蓮二子山登山，26日近午下山途中，發現溪水太急無法渡溪，請求花蓮縣消防局協助救援，鳳林分隊小隊長徐緯曄等10名警義消入山救援，遭遇蜂群攻擊，2人被螫傷，又因溪水太深，地面救援不易，今天轉請空勤黑鷹直升機協助，分兩梯次將7人平安吊掛下山。

這支5男2女登山隊平均年齡20多歲，都是朋友，相約過年前到花蓮縣中區的二子山登山、泡溫泉，一行人約10天前入山，昨天下山途中，要渡過恰堪溪時，發現因連日下雨，溪水又深又急，擔心渡溪有危險，由在高雄的地面聯絡人轉報請求支援。

花蓮縣消防局第二大隊大隊長王明忠獲報，立刻集結地面部隊，指派鳳林分隊小隊長徐緯曄帶隊，共10名警義消，昨天中午11時許分成兩梯次出發救援。

支援單位壽豐分隊小隊長陳果夫說，原定路程約5、6小時，但走了3個多小時，突遇蜂群攻擊，有2名義消分別被螫3針和4針，所幸未出現急性過敏症狀，先停留原地休息。其餘人持續救援任務，走到恰堪溪下游壽豐溪時，發現溪水清澈但水深過人，為避免再發生事故，回報前進指揮所研議後，地面部隊先撤，護送遭蜂螫的義消下山。

因地面救援困難，消防局今天上午請求空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊直升機出動支援，順利將受困人員吊掛到門諾醫院壽豐分院旁空地，確認身體無恙不需就醫後自行返程。