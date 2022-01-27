聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東楓港捕鰻苗男失蹤第3日 親友集氣祈福盼回家過年
全台鰻苗價格水漲船高，屏東縣枋山鄉楓港村42歲張姓男子，25日凌晨至楓港溪出海口架網捕撈鰻苗，約在凌晨3時被海浪捲入大海失蹤，海巡成立應變指揮中心搜救今天進入第3天，截至中午仍未找到，當地居民和親友莫不期盼奇蹟出現。
海巡署第8巡防區指揮部昨天接獲報案後立刻成立應變指揮中心，包括警方、消防及恆春半島威鯨協會約50人投入搜尋任務，空勤在空域找尋，昨天也根據洋流走向擴大搜尋範圍，海上以水上摩托車、陸上以岸巡隊徒步，地毯式在10多公里長的海岸線來回搜尋。
張姓漁民家住楓港村，每年冬季都會到楓港溪出海口架網捕撈鰻苗，今年鰻苗價格好，他說要多掙點「年終獎金」，當地親友都為他祈福集氣，希望盡快傳回好消息；因張男是經驗豐富的漁民，也會游泳，親友推測可能捕鰻苗時不慎被突如其來的大浪打落，或身體突然出現不適，也請釣客及沙灘活動民眾幫忙注意岸際狀況。
海巡署第8巡防區表示，25日凌晨3時接獲通報後，在現場附近發現失蹤張男車輛，從第1天的周邊海域搜尋，昨天開始擴大範圍，從枋山鄉茉莉灣一路往南邊車城後灣近岸海域方向找尋，今天持續展地毯式搜尋，不放棄一絲希望，希望在救援黃金72小時內找到人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言