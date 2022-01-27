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又是酒駕！桃園男喝爛醉翻車 上半身掛車外還呼呼大睡

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園雷姓男子昨凌晨和朋友喝爛醉，竟不顧危險仍開車要回家，行經桃園區春日路失控自撞，整輛車還180度翻覆，民眾半夜驚聞撞擊聲查看起初來以為人拋飛，結果才在駕駛座發現雷上半身掛在駕駛座外，整個人呼呼大睡，警方經抽血換算酒測值高達1.42，將依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局青溪派出所指出，26日凌晨3點半接獲民眾報案，表示春日路、民光東路口有車禍，目擊者看到1輛小客車疑似失控，自撞一旁草皮還翻覆，車身嚴重毀損。

警方趕赴現場一開始還找不到駕駛，一度和同仁提醒「要找一下人喔，人不見了喔！」附近民眾也驚訝問「不是啊，人怎麼會消失？」眾人持手電筒在一旁反覆來回尋找，還懷疑車主可能因強烈撞擊整個人拋飛翻滾掉落溝渠。

後來警方才翻覆的駕駛座看到雷姓男子（24歲），他上半身趴在草叢、下半身則在車內，整個人已經陷入昏睡並大聲打呼，員警難以置信說「還在睡覺啦」，並不斷對他喊「哈囉、哈囉」、「你翻車了耶」、「你醒一醒啊」。

由於雷意識不清，警方通知消防隊到場將他救出送醫，同時報警檢方對雷抽血酒測，換算呼氣值竟高達每公升1.42毫克，幾乎已經是泥醉程度，因雷男目前仍住院治療中，警方將待其能夠完全陳述後再行製作筆錄依公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雷男酒駕自撞翻車。記者曾健祐／翻攝
雷男酒駕自撞翻車。記者曾健祐／翻攝
雷男酒駕自撞翻車，上半身躺在草皮上呼呼大睡。記者曾健祐／翻攝
雷男酒駕自撞翻車，上半身躺在草皮上呼呼大睡。記者曾健祐／翻攝
雷男酒駕自撞翻車。記者曾健祐／翻攝
雷男酒駕自撞翻車。記者曾健祐／翻攝

桃園 酒測 車禍

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