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高雄火車站啟用違停仔殺手 上路8天取締603件違規
高雄市警局交通大隊1月16日起選在高雄火車站旁，啟用全市首座違停科技執法設備，統計至23日，8天開出603張罰單，平均每天75件違停，與啟用前動輒百件違停相比，系統上路後違停數有明顯下降。
高雄火車站正執行改建工程，中博高架橋配合工程拆除後，站西路取代中博高架橋串聯博愛路與中山路，與台鐵乘客出入口位於同一道路，路段中間兩側分別規畫公車停靠站、計程車招呼站及汽車臨停區。
但仍有民眾貪圖便利，將汽車直接停在人行道旁的紅線區，造成路段塞車，甚至衍生交通事故，交大統計去年站西路就有34件意外發生。
警方為此設置全市首套違停科技執法設備，採車牌辨識，系統會自行判別違規停車車籍資料，停車超過3分鐘，自動蒐證錄影、拍照，依法逕行舉發，開罰600元以上1200元以下罰鍰。
系統自1月16日啟用，警方統計至23日共計取締違規停車603件，每日平均違規約75件，與啟用前每日平均違規約139件比較，違規下降率達46％，交大認為道路交通秩序已明顯改善。
交大表示，系統24小時執法取締，一旦偵測到車輛違規停車就會依法舉發，呼籲用路人行經該路段請務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定。
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