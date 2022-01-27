女三寶環東逆向撞死重機騎士 網看影片揪出幾大疑點：超級怒

四十一歲伍姓女子前天深夜開車上北市環東大道，逆行五百多公尺撞上迎面而來的二十二歲重機騎士，對方被撞出護欄，墜落十層樓高地面，傷重不治。伍姓女子供稱自己是因為「看錯導航」，發現逆向後「慢慢開」，她被依過失致死罪嫌移送，檢方訊後以五萬元交保。

不過隨著行車記錄器的畫面曝光之後，有網友看了在ptt八卦版po文揪出幾大疑點，並直言「真的是天兵三寶，其實駕駛有很多機會可以發現逆向而扭轉命運啊！」其他網友們更砲轟這根本是「蓄意殺人」，應該要直接吊銷駕照才對。

這幾大可疑之處包括：跨越雙黃線、反光防撞桿、測速照相面對車頭、迎面汽車亮光而來、地上標線非順向、地上文字顛倒、路邊反光標記（或貓眼）不應為紅色、路名告示牌非順向位置、正常路肩在右側非左側…等。

Po文的網友質疑伍姓女駕駛，難道是第一天開車出門？「沿路上那麼多標線、告示牌、警示措施，都沒有覺得怪怪的嗎？完全都視而不見？」，正常導航應該會請駕駛人迴轉才對。

底下則有不少人議論紛紛，有人表示「三寶就是發現是逆向了還是繼續開，不會煞車停下來」、「乘客都在幹嘛？真神奇」、「一開始看到地上箭頭就知道不對了」、「台灣人邏輯：壓雙黃線又不是什麼大不了的事。」

還有人痛批駕駛不應該把過錯推給導航，「車上那兩個小孩的心裡陰影不知道多大」、「台北走環東回宜蘭已經超簡單了，真的奇葩」。另外，也有人認為她肯定知道自己逆向，但就是賭，看有沒有出口下去，不然不會繼續往前開，如果一開始發現逆向後，趕快倒車（至少後面不會有車）或許有機會避免事故發生。