「消防陳冠希」報到！ 曾當童星同台天王今抱熱血當勇消

高雄市消防局鳳祥分隊隊員黃承翊，外型酷似香港藝人陳冠希，去年剛分發至隊上就引起關注，就被同事肉搜出「童星」身分，黃曾參與多部廣告拍攝，還曾在劉德華的MV中尬上一角，與天王近距離拍戲，令不少同仁稱羨，但卸下童星身分，黃承翊對於救護可是懷有強烈熱情，期許自己在崗位上運用專業，圓滿達成任務。

31歲的黃承翊，從小媽媽就帶著他參與大小廣告試鏡，小學時就出演多部知名品牌的商業廣告，不僅曾在劉德華歌曲「回家真好」MV中尬上一角，還曾出演過本土連續劇，與明星同台飆戲。

升上高中後，黃承翊結束演藝工作，專心求學，正好高中期間，為了擔任泳池救生員，他自費參與級救護技術員（EMT-1）考試，就此和救護工作結下不解之緣。

黃承翊文化大學資工系畢業後，在台北市內湖區的科技公司擔任資訊工程師，因為高中、大學時期的救生經驗，他上班之餘在好友鼓勵下，參與北市消防局的救護義消，他跟著學長跑救護，救人過程的成就感，點燃他想參與第一線的熱情。

他說，救護過程中，傷患在他們手中平安送抵醫院，對方的一句「謝謝你」，勝過工程師的百萬年薪，這份成就感不能言語，成為他想轉任消防的契機。

2018年左右，黃承翊下定決心轉任消防，有學長擔心熱情無法持久，他為此還先辭去穩定的高薪工作，轉換跑道至民間救護車公司任職，還自費4萬多元，受訓取得中級救護員資格，精進自己救護專業，在救護車公司的1年多，也確定消防是他所愛，更加堅定志向。

黃承翊說，他利用在民間救護車公司的時間，為自己做好心理建設，邊跑救護邊考試，家人支持成為他的後盾，隔年錄取消防特考，ㄧ圓他的夢想。

去年1月21日，消防特考班結訓後，黃承翊選擇分發至高雄，由於外型酷似香港藝人陳冠希，剛報到就引發關注，經過同仁詢問及肉搜，昔日童星身分才被考古出來，還被稱作是「消防版的陳冠希」。