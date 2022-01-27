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影／新店公寓一樓機車行深夜竄火舌 濃煙瀰漫幸無人傷亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區復興路一間機車行昨晚傳火警，現場煙霧彌漫、濃濃白煙不斷上竄，消防隊獲報樓上疑有住戶受困，共救出5人，所幸均意識清楚，將其中4人（2男2女）預防性送醫，無人傷亡。

起火建築位處北新橋旁，是一棟5層樓老舊公寓，一樓機車行晚上10點18分因不明原因起火，當時無營業、屋內無人。

消防隊獲報趕抵，破門後拉水線滅火，由於濃煙不斷上竄、密佈滿天，消防隊上樓搜救、疏散民眾。

火勢於晚上11點7分順利熄滅，由於機車行內存有輪胎、零件等易燃物，消防隊不敢大意，入內反覆確認是否殘留餘溫，以防復燃。

警方通知機車行老闆到場，他嚇得說不出話來，只說平常晚上不會在這裡，不清楚為何起火。

白白濃煙狂竄，附近住戶大嘆「好恐怖」，所幸整起火災無人傷亡；詳細起火原因尚待進一步釐清。

新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影
新北市新店區北新橋旁一間機車行，昨晚傳火警，由於屋內輪胎等易燃物多，火勢猛烈，濃濃白煙外竄；幸無人傷亡。記者翁至成／攝影

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