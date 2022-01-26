百公斤患者倒臥房內 消防隊吊掛搶救
嘉義市1名男子今天晚上被家人發現倒臥在3樓房間內，市消防局接獲報案後緊急派遣消防救護人員趕往救援，救護人員施以CPR後再利用自動心肺復甦機持續按壓，由於患者體重約百公斤，現場搬運困難，救護人員利用吊掛方將男子搬運至平面道路後緊急送往醫院急救。
今天間上8時20分許，嘉義市消防局接獲報案，自稱住在嘉義市永安街的報案人表示，兒子突然倒臥在3樓房間內沒有呼吸，消防局立即派遣南區分隊趕往現場，並試著在線上指導報案者施行CPR，但報案人不會打開手機免持聽筒系統，但表示有學過CPR，執勤人員請這位父親持續做CPR直到救護人員來。
救護人員趕到現場後接手CPR、不建議使用AED，患者父親表示，兒子之前曾有過疑似呼吸中止症；救護人員觀察男性患者年約46歲，體重約百公斤，房間內到處堆滿雜物，出入樓梯間狹小，評估後決定利用裝備車吊臂以吊掛方式將患者從3樓送到平面道路後再送往醫院。
救護人員以長背板固定患者，利用自動心肺復甦機持續按壓，眾人小心翼翼地將患者送到平面道路後，由救護車護送到台中榮總嘉義分院搶救中。
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