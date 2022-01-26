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百公斤患者倒臥房內 消防隊吊掛搶救

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市1名男子今天晚上被家人發現倒臥在3樓房間內，市消防局接獲報案後緊急派遣消防救護人員趕往救援，救護人員施以CPR後再利用自動心肺復甦機持續按壓，由於患者體重約百公斤，現場搬運困難，救護人員利用吊掛方將男子搬運至平面道路後緊急送往醫院急救。

今天間上8時20分許，嘉義市消防局接獲報案，自稱住在嘉義市永安街的報案人表示，兒子突然倒臥在3樓房間內沒有呼吸，消防局立即派遣南區分隊趕往現場，並試著在線上指導報案者施行CPR，但報案人不會打開手機免持聽筒系統，但表示有學過CPR，執勤人員請這位父親持續做CPR直到救護人員來。

救護人員趕到現場後接手CPR、不建議使用AED，患者父親表示，兒子之前曾有過疑似呼吸中止症；救護人員觀察男性患者年約46歲，體重約百公斤，房間內到處堆滿雜物，出入樓梯間狹小，評估後決定利用裝備車吊臂以吊掛方式將患者從3樓送到平面道路後再送往醫院。

救護人員以長背板固定患者，利用自動心肺復甦機持續按壓，眾人小心翼翼地將患者送到平面道路後，由救護車護送到台中榮總嘉義分院搶救中。

消防救護人員以吊掛方式協助百公斤患者送到平面道路上救護車後送往醫院。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員以吊掛方式協助百公斤患者送到平面道路上救護車後送往醫院。記者李宗祐／翻攝

患者 CPR 嘉義

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