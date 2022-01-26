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延續車禍亡弟未完成的警察生涯 警政署長慰勉

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

2017年10月30日，剛分發到桃園埔頂派出所才第7天的警員洪羽頡，上班途中車禍身亡。他的哥哥洪廷宇放棄工程師夢想報考警專，要完成弟弟當警察的願望，目前在新北市三重警分局服務，警政署長陳家欽今天特地前往慰問表達關心，期許齊為社會秩序奉獻。

當年洪廷宇為了完成弟弟遺志，中興大學畢業之後又報考警專，2019年暑期實習，特地選擇弟弟生前服務的楊梅警分局埔頂派出所，警專畢業後於前年10月分發至三重警分局，以便就近陪伴爸媽，目前在偵查隊擔任刑警。

洪媽媽說：「剛開始聽到洪廷宇為了弟弟要去當警察，內心還是有陰影，經過一番思考，也看到廷宇的決心，要把弟弟未能體會的第8天後警察生涯延續下去，我的淚水不停在眼眶打轉，抱著廷宇什麼都沒說。」後來她還曾透過臉書訊息，寫信給警政署長希望補足警察人力，避免過勞。

警政署長陳家欽今天特地到三重警分局，與洪爸爸、洪媽媽及洪廷宇會面，表達關心致贈年節禮盒，並肯定洪廷宇從警的決定。他說，警察、消防、海巡人員都是維護社會秩序的支柱，每個人無私的奉獻，都非常重要，期許對工作及家庭的付出之餘，更要照顧好自己。

陳家欽之後也前往新莊警分局丹鳳派出所，慰問已故警員林得夫的遺孀。林德夫於民國90年桃芝颱風襲台期間，時任花蓮縣鳳林警分局大富派出所警員，因接到報案電話前往救援受困民眾，連人帶車被沖入加籠溪因公殉職，年僅41歲。黃妻目前擔任臨時工，與2名就讀大學的子女住在新北市新莊區。

警政署長陳家欽（左二）今天到三重警分局，與警員洪廷宇（右一）及他的父母會面，表達慰問之意。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）今天到三重警分局，與警員洪廷宇（右一）及他的父母會面，表達慰問之意。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）今天到三重警分局，慰問為了延續弟弟遺願而從警的警員洪廷宇（右二）。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左二）今天到三重警分局，慰問為了延續弟弟遺願而從警的警員洪廷宇（右二）。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左）今天到新莊警分局，慰問已故警員林得夫的遺孀。圖／警方提供
警政署長陳家欽（左）今天到新莊警分局，慰問已故警員林得夫的遺孀。圖／警方提供

警察 陳家欽

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