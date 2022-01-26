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網路遇外交官？金門男險遭詐 超商店員機警攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

網路社交軟體普及，詐騙集團無所不在！一名居住在金湖鎮的「A先生」，於日前經由Line社交軟體認識一名網友，該網友自稱敘利亞外交官，謊稱可幫他買到國外生產稀有之羚羊毛棉被，要求他購買10萬元遊戲點數，好在超商店員機警，即時通報警方，才讓A先生避免了「被坑」的悲劇。

金湖分局表示，「A先生」經由Line認識一名網友，該網友自稱敘利亞外交官，向「A先生」表示有特殊管道取得國外生產稀有之羚羊毛棉被，「A先生」表達購買意願後，該網友就唆使「A先生」至住家附近超商購買10萬元遊戲點數。

好在全家超商金發店的店員陳敬鈞發現「A先生」購買點數的金額過大、且又不曾購買過遊戲點數，直覺有異，經關懷詢問後，認為可能遭詐騙，趕緊通報警方到場查證，經警方確認是詐騙後，「A先生」才恍然大悟，慶幸自己沒遭詐騙。

金湖分局長林炎巨今天也特別親赴超商頒發行員感謝狀，感謝超商店員的熱心協助，林炎巨說，現在詐騙集團猖獗，成員常以各種名義，搭配花言巧語之話術伺機詐騙民眾，民眾稍有不慎即可能落入其設下陷阱，辛苦積蓄可能瞬間化為烏有。

金湖分局呼籲，民眾網路購物應儘量使用公開的交易平臺、慎選信譽優良賣家，如果是社群媒體成立不久帳號，販售物品又比市價便宜，甚至要求購買遊戲點數，就應該提高警覺。民眾遇有任何疑似詐騙狀況，請先撥打165或110查證，確保自身財產安全。

一名男子網路遇外交官險遭詐，好在超商店員機警攔阻，金湖分局長林炎巨（右）今天也特別親赴超商頒發店員（中）感謝狀。圖／警方提供
一名男子網路遇外交官險遭詐，好在超商店員機警攔阻，金湖分局長林炎巨（右）今天也特別親赴超商頒發店員（中）感謝狀。圖／警方提供

詐騙集團

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