網路遇外交官？金門男險遭詐 超商店員機警攔阻

網路社交軟體普及，詐騙集團無所不在！一名居住在金湖鎮的「A先生」，於日前經由Line社交軟體認識一名網友，該網友自稱敘利亞外交官，謊稱可幫他買到國外生產稀有之羚羊毛棉被，要求他購買10萬元遊戲點數，好在超商店員機警，即時通報警方，才讓A先生避免了「被坑」的悲劇。

金湖分局表示，「A先生」經由Line認識一名網友，該網友自稱敘利亞外交官，向「A先生」表示有特殊管道取得國外生產稀有之羚羊毛棉被，「A先生」表達購買意願後，該網友就唆使「A先生」至住家附近超商購買10萬元遊戲點數。

好在全家超商金發店的店員陳敬鈞發現「A先生」購買點數的金額過大、且又不曾購買過遊戲點數，直覺有異，經關懷詢問後，認為可能遭詐騙，趕緊通報警方到場查證，經警方確認是詐騙後，「A先生」才恍然大悟，慶幸自己沒遭詐騙。

金湖分局長林炎巨今天也特別親赴超商頒發行員感謝狀，感謝超商店員的熱心協助，林炎巨說，現在詐騙集團猖獗，成員常以各種名義，搭配花言巧語之話術伺機詐騙民眾，民眾稍有不慎即可能落入其設下陷阱，辛苦積蓄可能瞬間化為烏有。